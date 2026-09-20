Muere una persona y 18 resultan heridas por humo en un incendio en un centro psiquiátrico de Pamplona

Archivo - Efectivos de bomberos trabajando para extinguir un incendio forestal producido entre las localidades de Gazolaz y Arazuri, a escasos 5 kilómetros de Pamplona, donde han llegado el humo y las cenizas. En Gazolaz (Navarra), a 8 de agosto de 2020. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras 18 han resultado heridas --una de ellas, en estado grave-- por inhalación de humo tras registrarse un incendio este sábado por la noche en la residencia psiquiátrica Padre Menni de Pamplona.

El fuego, declarado en torno a las 20.55 horas en una habitación de la planta baja del edificio Granada, ha obligado además al desalojo y reubicación de medio centenar de pacientes.

Los heridos han sido evacuados al Hospital Universitario de Navarra, donde al menos uno de ellos han ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Aunque los efectivos de bomberos han logrado extinguir las llamas poco después del aviso, la propagación del humo ha causado importantes daños en las instalaciones.

La Policía Nacional ha asumido la investigación para esclarecer el origen del siniestro, si bien las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que el fuego pudo ser provocado.