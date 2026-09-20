Detenida una paciente como presunta responsable del incendio en la Clínica Padre Menni de Pamplona

Archivo - Coche de la Policía Nacional en una imagen de archivo. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, paciente de la residencia Padre Menni de Pamplona, como presunta responsable del incendio declarado este sábado por la noche en el centro, en el que ha fallecido una mujer de 56 años y otras 18 fueron trasladas al Hospital Universitario de Navarra (HUN).

La mujer se encuentra bajo custodia policial a la espera de lo que decida la autoridad judicial, según informan desde la Policía Nacional, que se encarga de la investigación del suceso.

El fuego se originó sobre a las 20.55 horas del sábado en una de las habitaciones de la residencia y obligó al desalojo de medio centenar de pacientes ante la imposibilidad de que pasaran allí la noche. Hasta el lugar se movilizó un dispositivo compuesto por bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado, seis ambulancias de Soporte Vital Básico, un equipo médico, Policía Nacional y Policía Municipal. Además de los medios movilizados, se montó una carpa logística de Bidean.

Como consecuencia de incendio ha fallecido una mujer de 56 años, usuaria de la residencia. Un hombre de 62 años, también residente del centro, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave, según informan desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.

Dos personas, una mujer de 37 años y un varón de 58 años, permanecen ingresados en la unidad de hospitalización psiquiátrica, mientras que dos varones de 52 y 65 años están ingresados en observación de Urgencias. Seis personas, cinco mujeres de 63, 59, 68, 56, 65 años y un varón de 69 años, están ingresadas en hospitalización convencional sin revestir gravedad. Un residente varón de 51 años ha recibido el alta a domicilio.

Por otro lado, de los seis trabajadores atendidos han sido todos dados de alta a domicilio particular tras atención por intoxicación de humo leve. Se trata de un varón de 22 años y cinco mujeres de 28, 24, 25, 43 y 33 años.