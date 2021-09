Na+ pide a Chivite que no le vuelva a ofrecer, "en igualdad de condiciones", ofertas para los PGN junto a Bildu

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra Suma ha pedido este jueves a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que "no vuelva a ofrecer a esta coalición, en igualdad de condiciones, ofertas para negociar los Presupuestos junto con Bildu porque eso no es aceptable". "Rompa absolutamente con Bildu", le ha pedido, para continuar que "no quiere porque si rompe con Bildu nunca jamás volverá a ser presidenta de esta Comunidad".

El parlamentario de NA+ ha preguntado en el pleno del Parlamento foral a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, sobre qué avances ve en EH Bildu en su posicionamiento acerca de la violencia, a lo que Chivite ha respondido que no habla "en nombre" de formaciones políticas que no son la suya.

La presidenta ha señalado que "los acuerdos a los que llega este Gobierno con otras formaciones políticas, con EH Bildu, son públicos y están publicados". "Somos transparentes", ha dicho, para añadir que "las posiciones de cada partido sobre distintos temas, las tendrá que explicar cada uno; no es mi obligación responder sobre los posicionamientos políticos de otras formaciones".

Sobre la posición del Ejecutivo en torno a la violencia de ETA, Chivite ha dicho que "nuestra posición es en contra de la violencia de cualquier tipo, de los homenajes o de cualquier acto que ponga el foco en los terroristas lo rechazamos, lo hemos rechazado siempre" y ha detallado que "trabajamos con las asociaciones de las víctimas del terrorismo".

Según ha dicho, "serán los ciudadanos con su voto quienes juzguen las actuaciones de cada una de las formaciones políticas y veremos dónde se sitúa en el apoyo a Ciudadanos y el apoyo al PSN".

María Chivite ha indicado que "cuando se negocian unos Presupuestos, como dijo su compañero Suárez, lo que importa es el contenido en sí mismo". "Los acuerdos presupuestarios son públicos y dicen lo que dicen, y la posición del Gobierno sobre la violencia, sobre ETA es pública", ha comentado, para afirmar que "lo deseable es que todos los partidos, también EH Bildu, nos posicionemos claramente en contra de ETA, de la violencia y seamos rotundos y contundentes y apelo una vez más".

Por su parte, el parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nievas ha señalado a Chivite que "tiene la obligación como presidenta de explicar a los navarros por qué usted ha decidido pactar con Bildu y gobernar con Bildu porque Bildu no condena la violencia".

Según ha continuado, "es obligatorio moralmente establecer unos principios democráticos sólidos para poder gobernar y ha decidido utilizar a una fuerza política y apoyarse en ella para ser presidenta, por lo que tiene que explicar por qué acepta que sigan sin condenar la violencia".

"EH Bildu no condena la violencia y hablo de pegar un tiro en la cabeza a un funcionario público, no condenar arrastrar un coche lleno de explosivos hacia un cuartel donde estaban jugando niños, no condenar que un ser humano pase más de 500 días en un zulo de 2 metros a punto de querer suicidarse... Todo eso significa no condenar la violencia y usted acepta a un partido político que no condena todo eso", ha criticado el parlamentario de Navarra Suma.

Ha indicado que "hoy hemos tenido que soportar que EH Bildu venga a hablarnos de delitos de odio contra el colectivo LGTBI, eso sí, señora Perales -parlamentaria de EH Bildu-, que si un guardia civil es homosexual a usted no le importa nada, que si un funcionario público fuera gay o lesbiana no le importaría nada, ustedes no tienen vergüenza". "¿Dónde está la diferencia entre una panda de skinheads que recorrían Chueca y el Ospa Eguna que ustedes avalan? No existe", ha dicho, para criticar "los 'ongi etorris' para considerar héroes a asesinos de seres humanos".

Según Pérez-Nievas, "eso ha decidido usted señora presidenta que sean sus socios y le pedimos que diga qué avances observa usted porque nosotros no observamos ninguno y esa decisión le hace a usted ser egoísta, banaliza la violencia, desprecia el dolor y deslegitima la violencia de ETA".