El Nafarroa Oinez 2026 lanza su canción y videoclip, 'Bidean bat gara'

PAMPLONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Nafarroa Oinez 2026, que se celebrará conjuntamente en la ikastola Erentzun de Viana y en la ikastola San Fermin de Cizur, ha presentado la canción de esta edición, con el título 'Bidean bat gara' (Somos uno en el camino), acompañada también de un vídeoclip.

La canción reivindica la colaboración, la diversidad y el compromiso por el euskera. Edurne Apalauza, representante del Nafarroa Oinez 2026, ha explicado que desde el principio han tenido un objetivo claro, "crear un proyecto lo más participativo posible". Por eso, la música ha corrido a cargo del grupo Montalbo de Logroño, la letra ha sido creada por el escritor navarro Hasier Larretxea, y el videoclip ha sido producido por la agencia de comunicación AZK.

Apalauza ha destacado que Montalbo demostró desde el primer momento su voluntad para aportar a la fiesta del euskera en Navarra, a pesar de no hablar en euskera. Asimismo, ha dado las gracias a todos los creadores, músicos y colaboradores que han participado en el proyecto, subrayando que la canción es "fruto de la ilusión, el trabajo y el compromiso de muchas personas".

David Arandia, miembro del grupo Montalbo, ha explicado que la canción ha buscado la conjunción entre dos mundos, "la mezcla de ritmos ternarios y binarios como metáfora de la colaboración entre las dos ikastolas". Además, han fusionado sonidos contemporáneos e instrumentos de música tradicional vasca (trikitixa, txalaparta y pandero).

Arandia ha agradecido el trabajo de todas las personas que han participado en el proceso creativo, especialmente de María Mateo, Inés Osinaga y Hasier Larretxea, así como de los profesionales que se han dedicado a la grabación y producción. También ha hecho una mención especial a los niños y profesores que han participado en la canción.

Por su parte, Garikoitz Barandiaran, en nombre de la agencia de comunicación AZK, ha explicado que el objetivo del videoclip ha sido plasmar en imágenes el significado del lema 'Bidean bat gara'. Para ello, han llevado el euskera más allá de la ikastola, a diferentes realidades de la vida cotidiana: repostería, agricultura, cocina, salud o el Camino de Santiago, entre otros. En el centro del videoclip han situado a un niño como símbolo de futuro.

Asimismo, la presencia de la mano de Irulegi en el audiovisual es notable, simbolizando la conexión entre el pasado y el futuro del euskera.

Según han explicado los organizadores del Nafarroa Oinez, "el mensaje que ha salido a relucir una y otra vez en la presentación es también el núcleo de la canción: en el camino por el euskera todas las personas son necesarias, los que saben euskera y los que estudian, los nacidos aquí y los que vienen de fuera, niños, jóvenes y adultos, a todos los une un mismo objetivo, construir juntos el futuro del euskera".

Así, la canción y el videoclip del Nafarroa Oinez 2026 buscan trasladar el mensaje de que, "a pesar de recorrer caminos diferentes, hacemos el camino todos juntos, somos uno en el camino".