Navarra acoge este domingo varias movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer

Archivo - Imagen de la manifestación del 8M en Pamplona del año pasado. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarra acogerá este domingo varias movilizaciones para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para reivindicar los derechos de las mujeres y los avances del feminismo.

Los actos comenzarán a las 11.00 horas con una concentración convocada por el Gobierno foral en el exterior del Palacio de Navarra, en la Avenida Carlos III. En caso de lluvia la concentración tendrá lugar en los porches de la avenida San Ignacio.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, encabezará la concentración conmemorativa en la que se darán cita representantes institucionales, colectivos y la ciudadanía en general. Chivite y la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, serán las encargadas de dar lectura de la declaración institucional.

Por otro lado, el Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física (INDAF) ha repartido brazaletes morados entre federaciones y clubes deportivos de Navarra para que las y los deportistas los luzcan durante las competiciones programadas para este fin de semana. Una iniciativa con la que quiere visibilizar la igualdad en el deporte así como "fomentar la presencia y el liderazgo de las mujeres en todas las disciplinas".

Una hora después, a las doce del mediodía en el parque de Antoniutti, el movimiento feminista se manifestará en contra del actual sistema "capitalista, cisheteropatriarcal, colonial y racista", que mantiene "estructuras para perpetuar las múltiples opresiones que aterrizan de un modo u otro en cada cuerpo y en cada territorio".

"En un contexto mundial de guerra, desigualdad y violencia", el movimiento feminista "tiene razones de sobra para salir a la calle" para "imaginar un mundo más allá de los sistemas de dominación, para imaginar un mundo desde el feminismo", subrayan desde el colectivo.

En un comunicado, el movimiento feminista ha destacado que "este sistema mantiene en marcha estructuras para perpetuar las múltiples opresiones que aterrizan de un modo u otro en cada cuerpo y en cada territorio", y "en tiempos en el que aumentan las desigualdades, las oprimidas son aún más oprimidas y los poderosos más poderosos aún".

Antes del inicio de la manifestación de Pamplona, desde las 10.30 horas, la asociación Salam Gaza Nafarroa venderá un "pañuelo solidario feminista" por el 8M para recaudar fondos destinados a "garantizar acceso a agua potable, alimentos y apoyo sanitario para la población de Gaza". En este sentido, ha llamado "a la solidaridad con las mujeres y niñas de Gaza" porque "cada pañuelo vendido equivale a 1.000 litros de agua potable para las familias de Gaza".

Otros colectivos han aprovechado la conmemoración del 8M para poner sobre la mesa diferentes realidades. Así, CEAR Navarra ha advertido de que "millones de mujeres y niñas en el mundo continúan sufriendo violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, muchas de ellas ligadas directamente a la persecución por motivos de género, una realidad aun profundamente invisibilizada". Por eso, ha llamado a "garantizar vías legales y seguras para que mujeres y niñas puedan acceder a protección internacional sin arriesgar su vida".

Desde la asociaciones de mujeres de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra (COMFIN) han destacado "los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de tantos años no han sido un regalo, han sido fruto de la lucha colectiva, del asociacionismo, del feminismo organizado y de la determinación de miles de mujeres que no aceptaron la desigualdad como destino".

Cruz Roja, a su vez, ha lanzado la campaña 'Que lo hagamos, no significa que debamos' en la que pone el acento en "la carga mental que sufren las mujeres desde edades muy tempranas por el exceso de responsabilidades no compartidas". En este sentido, la directora del Plan de Empleo de Cruz Roja Navarra, Mila Andrés Gómara, considera la brecha en la distribución de los cuidados como "el corazón de las desigualdades de género", ya que "provoca desactualización, pérdida de cualificación y de tiempo para la participación, el ocio y el cuidado personal".