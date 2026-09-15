Navarra acoge las jornadas Spain Travel Market Europa 2026, que reúnen a 72 agentes y turoperadores europeos

La consejera Esnaola, en la apertura del evento. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra acoge esta semana Spain Travel Market Europa 2026, jornadas organizadas por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) del Ministerio de Industria y Turismo, destinadas a apoyar la comercialización del turismo español en los mercados europeos. La edición de este año, que se celebra en Pamplona entre el 14 y el 18 de septiembre, ha contado con la colaboración en la organización del Gobierno de Navarra.

El evento, que se celebra en el Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra Baluarte, ha sido abierto por la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola. En el acto de apertura, celebrado en el refectorio de la catedral de Pamplona, la consejera ha querido destacar que el modelo turístico de Navarra se basa en "una triple mirada: económica, social y medioambiental".

En este sentido, Esnaola ha explicado el trabajo del Gobierno de Navarra por impulsar "no solo un modelo sostenible, sino por ir un paso más allá, hacia un turismo regenerativo". Ha recalcado así la necesidad de hacer estas transformaciones "de la mano del sector y de todo el ecosistema turístico de la Comunidad".

"Apostamos por un turismo que deja poso en quien nos visita, además de compromiso, respeto y cuidado hacia nuestros recursos", ha añadido la consejera, al tiempo que ha manifestado también su interés por impulsar un turismo "que integra la economía local, que valora la cultura y las tradiciones, con una oferta de calidad y que preserva lo auténtico".

Durante su intervención, Esnaola ha recordado además las nuevas conexiones aéreas que van a comenzar a operar este año desde el aeropuerto de Noáin. "Sevilla y Barcelona se incorporan como nuevos destinos directos de nuestro aeropuerto, con capacidad de conexiones muy interesantes a nivel nacional e internacional", ha destacado.

En la apertura de las jornadas, además de la consejera y de los diferentes agentes turísticos, ha estado presente también el director general de Turespaña, Miguel Sanz.

JORNADAS SPAIN TRAVEL MARKET

El evento que se celebra estos días en la capital navarra reúne a 69 empresas y destinos españoles junto a 72 agentes y turoperadores europeos de 17 mercados emisores, especializados en segmentos como la naturaleza, el turismo rural e interior, las rutas culturales, la enogastronomía, las experiencias premium y las propuestas vinculadas al descubrimiento sostenible de los destinos.

Spain Travel Market Europa se encuadra dentro del Plan Marco de Turespaña 2026-2028, y contribuye a consolidar la estrategia turística española de desestacionalización, diversificación territorial, sostenibilidad y turismo experiencial. Se trata de líneas que el Gobierno de Navarra ha compartido y defendido también en diversos foros, como FITUR 2026 en Madrid o Be Travel Onlife 2025 en Florencia, y también a través de acciones como la iniciativa 'Huella positiva' o las inversiones con fondos europeos MRR en los distintos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) realizados en diversos puntos a lo largo de la geografía navarra.

La edición 2026 de Spain Travel Market presta así estos días especial atención al 'Slow Travel', un modelo turístico para impulsar la descentralización y la desconcentración territorial, invitando al turista europeo a viajar en cualquier época del año y a explorar el interior peninsular, permitiendo así descubrirle Pamplona y Navarra. Esta apuesta por el 'Slow Travel' permitirá ofrecer a los viajeros europeos la oportunidad de conectar con la gente local, las tradiciones y el patrimonio sin prisas y promover itinerarios culturales, gastronómicos y de naturaleza.

El programa de estas jornadas incluye una agenda de reuniones profesionales B2B (business to business, encuentros comerciales entre dos o más profesionales o representantes de diferentes empresas), con más de 4.000 previstas. También se incluye una actividad de networking, diversas presentaciones y una jornada técnica destinada a mostrar la oferta turística de Navarra a los compradores internacionales.

Además, está previsto un calendario complementario para los participantes, con itinerarios del 11 al 14 de septiembre a Navarra ('Legends & Flavours'), La Rioja ('Slow Travel') y Extremadura ('Cultura & Dehesa'); y del 18 al 21 de septiembre a Andalucía ('Córdoba Slowly'), Cataluña ('Grand Tour - Pyrenees') y Extremadura ('Cáceres & Monfragüe').

MERCADO TURÍSTICO

El mercado turístico europeo alcanzó en 2025 un gasto turístico récord en España de 97.809 millones de euros (frente a los 68.802 millones de 2019). Sin embargo, siguen persistiendo retos a afrontar, como la estacionalidad (concentrándose la mayor afluencia turística entre julio y agosto) y una elevada concentración territorial, siendo Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía las regiones que absorben la gran mayoría de los flujos turísticos, ha informado el Gobierno foral.

En Navarra, por su parte, se superaron en 2025 por primera vez los 2 millones de turistas, un incremento que supuso un incremento del 2,8% más de visitantes que el año anterior. Estos datos positivos se explican en gran medida por el crecimiento del turismo internacional, con una subida del 3% respecto a 2024 y cerca de 700.000 turistas internacionales. En este sentido, los mercados europeos clave para la Comunidad foral en 2025 fueron Francia y el Reino Unido.