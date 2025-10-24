Navarra acoge la próxima semana una conferencia transnacional sobre patrocinio comunitario en el territorio rural

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El patrocinio comunitario en el territorio rural toma protagonismo la próxima semana en Navarra, debido a una conferencia transnacional que se celebrará los próximos 28 y 29 de octubre en Tudela y Pamplona, respectivamente.

Organizada por el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Políticas Migratorias, contará con un centenar de personas invitadas provenientes de todo Europa, que relatarán sus experiencias y buenas prácticas en la materia.

Según han indicado desde el Gobierno foral en una nota, el patrocinio comunitario hace referencia a programas en los que personas o grupos convergen "para brindar apoyo financiero, práctico y emocional en la recepción e integración de personas refugiadas, cuyo ingreso al país ya ha sido autorizado".

Gracias a este tipo de programas, las personas participantes se comprometen a "apoyar a las refugiadas en la reconstrucción de sus vidas, ayudándolas a adaptarse a la cultura y tradición locales, brindando apoyo logístico y lingüístico, proporcionando asesoría con respecto a cuestiones prácticas u oportunidades de vinculación".

Para ahondar en esta cuestión, concretamente, en el ámbito rural, la Dirección General de Políticas Migratorias ha organizado dos jornadas con diferentes mesas redondas, sesiones y visitas.

Así, el martes 28 arrancará la jornada en UNED Tudela con una introducción al patrocinio comunitario en áreas rurales, que contará con la presencia de Gabriela Agatiello, jefa de Programas y Política de ICMC Europe / Share Network; Maider Larrainzar, del Centro Padre Lasa; y las experiencias de entidades de la Share Network como Cáritas International (proveniente de Bélgica), Fédération de l'Entraide Protestante (Francia), Nasc (Irlanda), Consorzio Communitas (Italia) o la Fundación Ellacuria (España).

Posteriormente, se celebrará una mesa sobre iniciativas de integración y desarrollo local en Tudela y la Ribera, con Esther Gutiérrez, agente de Desarrollo Local en Consorcio EDER; Sonia Baigorri, jefa de Estudios en un Centro Integrado Politécnico; Marta Rández, secretaria general de la Asociación de Empresarios de la Ribera y de AgroAlhama; y Carmen Alonso y Saioa Cavero, de la Red TECIR (técnicos de convivencia intercultural y lucha contra el racismo).

Para finalizar la jornada, se realizarán dos visitas al Centro Padre Lasa y a la Fundación Civil San Francisco Javier. El primero de ellos está vinculado al Servicio Jesuita a Migrantes, y tiene la misión de "acompañar, servir y defender a las personas migrantes y vulnerables, promoviendo su integración social mediante apoyo educativo, formación, ayuda material y acceso al empleo". La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro de utilidad pública que trabaja "para promover la inclusión social y la igualdad".

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

El miércoles, en la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, la jornada comenzará con una mesa sobre mejores prácticas en patrocinio comunitario y participación comunitaria en áreas rurales.

En ella, participarán Roberto Guaglione, investigador de la Associazione Consorzio Communitas; Alain y Annie Mery, voluntarios de la Fédération de l'Entraide Protestante; Stacey Dunne, community sponsorship officer de Nasc; Ilenia Piccinini, proyect officer de Cáritas Belgium; Henrikka Saine, community-based integration pilot de la Church Council of Evangelical Lutheran Church of Finland; y Aaron Kunaseelan, partnership manager de Second Tree.

La segunda mesa de la jornada versará sobre integración, revitalización rural y desarrollo rural, y contará con la presencia de Francis McCaron, team leader de Desarrollo Comunitario del Monaghan Local Action Group; Elena Mateos, responsable de Programas de Empleo y Movilidad en entornos rurales de CEPAIM; Pierre-Jacques Mathieu, director de la Direction of Social and Urban Cohesion y coordinador de CISPD; John Lannon, CEO de Doras; y Alessandro Sinisi, coordinador de Cáritas Florencia.

A continuación, se desarrollará una mesa sobre movilidad laboral e integración en el mercado de trabajo, con Ana Prado Mosquete, jefa del Servicio del Área de Programas Especiales, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España; Irene de Lorenzo-Caceres, policy lead de Pathways International; Agueda Guzman, head of Programs and Operations en Yaran Foundation; Margherita Mazzocchetti, Project manager en Consorzio Communitas; y Aida Chávez, global partnerships manager en Talent Beyond Boundaries.

Por la tarde, se proyectarán dos vídeos sobre integración en áreas rurales -'Langues et migrations' y 'Small Places, Great Hearts'- y se celebrarán sesiones paralelas por áreas temáticas, sobre asentamiento, movilización comunitaria y gestión de la resistencia política; vivienda, revitalización rural y desarrollo comunitario; formación técnica y profesional, empleo y emprendimiento; y participación, integración a largo plazo y movimientos secundarios.

La jornada finalizará con una puesta en común de lo desarrollado en las sesiones paralelas y una clausura en la que se ahondará sobre los "próximos pasos a dar para favorecer los programas de patrocinio comunitario".