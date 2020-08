Navarra adelanta el cierre de la hostelería a la 1 de la mañana y cierra los establecimientos de ocio nocturno

PAMPLONA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra adelantará el cierre de los establecimientos de hostelería a la 1 de la mañana, que no podrán permitir el acceso de nuevos clientes a partir de la medianoche, tanto en interior como en las terrazas. Asimismo, cerrará las discotecas, salas de baile y bares de copas, con y sin actuaciones, y prohibirá el consumo de tabaco si no se puede respetar una distancia interpersonal de dos metros.

Son algunas de las medidas incluidas en un decreto ley foral, aprobado este lunes en sesión extraordinaria por el Gobierno de Navarra, que supone una "trasposición de las medidas adoptadas de manera consensuada entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial", ha explicado el vicepresidente primero, Javier Remírez, que ha comparecido en rueda de prensa junto con la consejera de Salud, Santos Induráin, para presentar este decreto ley foral que entrará en vigor este martes cuando se publiquen en el Boletín Oficial de Navarra.

Induráin ha destacado que el Gobierno foral ha trabajado para aplicar estas medidas "con la mayor celeridad y con el más alto nivel de seguridad jurídica" y ha afirmado que la mayoría de ellas "ya las estábamos desarrollando en Navarra o pensábamos implementarlas en el corto plazo".

La consejera ha resaltado que "por desgracia la tendencia es clara" y ha indicado que estamos en un "momento delicado y decisivo, nos encontramos en el ecuador de lo que ha sido un verano que nadie esperaba" y "con la entrada de un otoño que todo el mundo espera que sea complicado" por la gripe y inicio del curso escolar".

Ha atribuido a la celebración de las 'no fiestas' en las diferentes localidades de Navarra que, ha considerado, deberían haberse suspendido "no sólo en lo oficial sino también en lo social", parte de los rebrotes que se están registrando. Así, ha explicado que en Estella se está repitiendo "lo vivido en Pamplona y posteriormente en Tudela". "No sirve de nada las imágenes de plazas vacías y chupinazos sin gente durante el día con calles y espacios llenos por la tarde y la noche como si no existiera el Covid-19", ha criticado Induráin, a lo que ha sumado el "exceso de relaciones y encuentros sociales de más de 10 personas".

"Está claro que éste es y debe ser un verano diferente, no podemos hacer lo que hacíamos o cómo lo hacíamos, y si lo hacemos, por muchas normativas y planes de contingencia, podemos consolidar un escenario muy complicado", ha advertido la consejera, que ha llamado a "reducir estas prácticas de riesgo, respetar las medidas de seguridad e higiene y el uso de la mascarilla".

"Además de la actualización de normativas y la previsión de recursos extra, necesitamos contar con la sociedad", ha insistido Induráin, que ha destacado que "aún estamos a tiempo de ganar tiempo y de marcar un punto de inflexión en este verano" en el que "nos jugamos el inicio del colegio, la eficacia del sistema sanitario este otoño, la conciliación laboral y familiar, y sobre todo evitar ingresos hospitalarios y fallecimientos".

PRINCIPALES MEDIDAS

Una de las principales novedades que introduce el Decreto Ley Foral aprobado este lunes se centra en la prohibición de fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de, al menos, dos metros, siendo aplicable además a cualquier dispositivo de inhalación del tabaco, pipas de agua, cachimbas o similares.

Igualmente, el Decreto Ley Foral también contempla la prohibición con carácter general en toda la Comunidad foral de celebraciones de convivencia y ocio con consumo del alcohol (tipo 'botellón' y similares) en la vía pública, parques y plazas públicas y en otros lugares de tránsito público.

Asimismo, se prohíbe la actividad de los establecimientos con licencia de bar especial, café espectáculo, salas de fiesta y discotecas, con y sin actuaciones musicales en directo.

Otra medida novedosa que introduce el Decreto Ley Foral aprobado es el cierre de los establecimientos con actividad de hostelería, restauración y terrazas a las 01.00 horas, incluidas las labores de desalojo del establecimiento, sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 00.00 horas. El mismo horario de cierre seguirán los salones recreativos, cibercentros, salas de bingo, salones de juego y salones deportivos. Las sociedades gastronómicas y peñas deberán permanecer sin uso a partir de las 01.00 horas, incluido el desalojo.

El presente Decreto Ley Foral deroga la medida extraordinaria que establecía el horario de cierre a las 02.00 horas de determinados establecimientos vinculados al ocio nocturno (queda derogado el Título I del Decreto Ley Foral 7/2020, de 22 de julio).

Asimismo, se mantienen los efectos de la resolución del Director General de Salud sobre las medidas preventivas en el ámbito de ocio nocturno durante el periodo en el que se hubieran celebrado las fiestas populares y patronales de las localidades de toda la Comunidad foral, salvo para la actividad de los establecimientos con licencia de bares especiales, cafés-espectáculo, discotecas y salas de fiesta, que estarán cerrados.

En el ámbito de la hostelería, se adoptan medidas ya conocidas como que los establecimientos de bar, cafetería, restaurantes y terrazas deberán garantizar una distancia de 1,5 metros en el servicio de barra. También se garantizará la misma distancia mínima entre las mesas o grupos de mesas (con grupos máximos de 10 personas).

CRIBADOS CON PCR EN GRUPOS ESPECÍFICOS

En el ámbito sanitario, en caso de brote epidémico, las autoridades sanitarias realizarán cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas, tales como residentes en centros sociosanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos vulnerables, y cuantos se consideren convenientes por la autoridad sanitaria.

En concreto, en lo que respecta a los centros sociosanitarios de carácter residencial, en las áreas de personas mayores y discapacidad, se realizarán PCR a todos los nuevos ingresos con 72 horas de antelación como máximo. También se realizarán PCR a todas las personas trabajadoras que regresen de permisos y vacaciones, y a nuevos trabajadores que se incorporen.

Además, las visitas a las personas residentes de estos centros se limitarán a una persona por residente, extremando las medidas de prevención, y con una duración máxima de una hora al día (con excepciones en personas que se encuentren al final de su vida). Se garantizará el escalonamiento de las visitas de los residentes a lo largo del día. Las salidas de las personas residentes de centros sociosanitarios de personas mayores y discapacidad se limitarán al máximo.

AUTORIZACIÓN DE EVENTOS MULTITUDINARIOS

Otro de los apartados que recoge el Decreto Ley Foral es la autorización en los eventos multitudinarios. En aquellos que se prevean celebrar, se deberá realizar una evaluación de riesgo previa por parte del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, siguiendo los criterios de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Una vez realizada esta evaluación, se autorizará por el órgano competente, previo informe preceptivo y vinculante del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.