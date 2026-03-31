Navarra adjudica la primera Compra Pública de Innovación por 3,5 millones

Archivo - Otro momento de una visita anterior a Navarrabiomed. - ARRAIZA FERNÁNDEZ, MARÍA (NAVARRABIOMED) - Archivo

PAMPLONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet ha realizado la contratación del desarrollo de una plataforma innovadora de purificación y producción de moléculas pequeñas en entornos de investigación para el proyecto INNOVA3PM, cuyos resultados se utilizarán para la investigación de nuevas inmunoterapias contra el cáncer, entre otros múltiples estudios, en lo que supone "un hito estratégico para la Comunidad Foral en el avance de la investigación clínica y la medicina personalizada en la sanidad pública", ha informado el Gobierno foral.

El centro de investigación biomédica ha adjudicado la licitación a la UTE Fast Green Platform for Pharmaceutical Development por un presupuesto de 3,5 millones (IVA incluido) para un trabajo que tiene previsto finalizar en 2028.

Con la adjudicación de este primer proyecto de compra pública precomercial se cumple el principal objetivo de la Compra Pública de Innovación (CPI), una herramienta que permite a la Administración fomentar la innovación desde la demanda, planteando así retos que aún no cuentan con soluciones en el mercado.

Es la primera ocasión en la que Navarra impulsa un proyecto de estas características, "reforzando así su posicionamiento en materia de innovación a nivel nacional gracias a la colaboración del Gobierno de Navarra, a través de los departamentos de Salud, y de Universidad, Innovación y Transformación Digital", ha añadido.

INNOVA3PM nace, ha expuesto el Ejecutivo, ante la falta de disponibilidad detectada por Navarrabiomed de moléculas pequeñas en grado clínico y cantidad suficiente como para poder continuar con sus investigaciones clínicas, tanto por su Unidad de Oncoinmunología como por otros grupos de investigación. Por ello, y ante el hallazgo sobre las posibilidades de la oleuropeína en el tratamiento contra el cáncer -recogidas en un estudio publicado en 2024 en la revista British Journal of Cancer-, el centro de investigación propuso optar a la línea de ayudas FID del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que Navarra accedió por primera vez el pasado año. De esta forma, el proyecto se ha definido para conseguir la purificación de distintas moléculas pequeñas con el caso de uso de la oleuropeína.

El proyecto ahora se divide en tres fases: el diseño de la solución, que consiste en demostrar su viabilidad técnica, financiera y comercial; el prototipado, que incluye la construcción de la plataforma piloto y la fabricación de un primer lote técnico para la evaluación no clínica; y la validación, en la que se verificará que la plataforma garantiza los requisitos y estándares establecidos durante las fases anteriores.

PROYECTO INNOVA3PM

El objetivo principal del proyecto INNOVA3PM es desarrollar una plataforma optimizada que permita la purificación y producción de moléculas pequeñas de origen natural, comenzando por la oleuropeína, un compuesto presente en la hoja y el fruto del olivo. Esta molécula, combinada con inmunoterapias tradicionales en ensayos pre-clínicos en ratones, mejora las respuestas clínicas en modelos animales resistentes a inmunoterapias de bloqueo PD-1/PD-L1, permitiendo así el desarrollo de inmunoterapias dirigidas al paciente y potenciando la respuesta en diferentes tipos de cáncer. No obstante, disponer de una plataforma de purificación y producción de moléculas pequeñas abre la posibilidad de explorar nuevas vías investigación, tanto para el desarrollo de otros tratamientos como para la creación de nuevos fármacos.

El proyecto ha sido cofinanciado con 2 millones de euros por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la convocatoria de la Línea FID de fomento de la innovación desde la demanda, en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Por parte del Gobierno de Navarra, la cofinanciaciación se reparte entre el Departamento de Salud, con 2 millones de euros; y el de Universidad, Innovación y Transformación Digital, con 1 millón.