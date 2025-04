Navarra alcanza los 329,5 millones de euros ejecutados de fondos europeos al cierre de febrero

La cantidad asignada en febrero es de casi 617 millones y el gasto autorizado para el periodo 2020-26 supera los 523 millones

PAMPLONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Navarra finalizó el mes de febrero con 616,83 millones de euros de financiación asignada de fondos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De esta cantidad, en el segundo mes del año ya se habían recibido y contabilizado 613,36 millones.

Además, a finales del mes de febrero se habían autorizado gastos para el periodo comprendido entre 2020 y 2026 por un volumen de 523,38 millones de euros y proyectos por valor de 329,49 millones se encontraban en fase de ejecución.

En Gobierno de Navarra ha precisado en un comunicado que, al igual que en el mes de enero, "la cifra de gasto autorizado no es directamente comparable con la cantidad correspondiente a la del último mes de 2024, puesto que con el cambio de año se abre un nuevo presupuesto que implica procesos contables de anulación de créditos del ejercicio anterior no gastados, nuevas contabilizaciones de autorizaciones, compromisos, modificaciones presupuestarias, etc. para incorporar créditos del ejercicio anterior al nuevo año".

Igualmente, los mencionados procesos contables "conllevan reprogramar proyectos contables, un proceso que no es automático y que se extiende a lo largo del primer trimestre del año". Así, en lo referente a autorizaciones y compromisos acumulados "no es posible cotejar datos como se hace durante el resto del año". "Será en el mes de abril cuando todos los procesos contables relacionados con los fondos en el año 2024 hayan finalizado y se hagan públicos los datos definitivos", explican desde el Ejecutivo foral.

En cuanto al número de proyectos gestionados por cada departamento, las cifras permanecen como en el primer mes del año y el número de acciones se mantiene en 150, siendo el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo el que más iniciativas gestiona, con 30 en total, y el de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial el que más financiación concentra, situándose por encima de los 120 millones de euros para el periodo 20-26.

Todos los datos de perceptores (particulares, empresas o entidades locales), cantidades, número de proyectos, ejecución presupuestaria y otros datos pormenorizados están publicados en la web Gobierno Abierto y en nextgeneration.navarra.es. En ambos entornos se vuelca la información extraída del sistema contable del Gobierno de Navarra relativa a fondos Next Generation en una herramienta de acceso público. La web de fondos recoge además toda la información sobre convocatorias en la Comunidad Foral y dudas frecuentes, normativa y herramientas de asesoramiento.