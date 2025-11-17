Navarra busca intensificar el intercambio empresarial con China

La presidenta de Navarra, María Chivite, en uno de los encuentros que ha mantenido en China dentro de su viaje para intensificar el intercambio empresarial con este país. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha iniciado la agenda oficial del viaje de una delegación del Gobierno foral a China. Durante las dos primeras jornadas, la presidenta ha mantenido varios encuentros institucionales y empresariales con el objetivo de intensificar el intercambio empresarial entre las empresas navarras y chinas.

En el plano institucional, la delegación encabezada por la presidenta Chivite junto al consejero de Transición Energética y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha comenzado la jornada del lunes en Pekín con una sesión de trabajo con la 'China Council for the promotion of international Trade' (CCPIT), que ha estado encabezada por su vicepresidente, Li Xingqian, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

En este encuentro, María Chivite ha trasladado que "en el XX aniversario de las relaciones institucionales Navarra-China, ha llegado el momento de reforzar el conocimiento mutuo y avanzar hacia nuevas formas de colaboración empresarial". En ese sentido, Chivite ha explicado que "Navarra y China comparten una similar visión de futuro, puesto que han entendido que su prosperidad está muy relacionada con el desarrollo de sus empresas".

Tras esta reunión de trabajo, la presidenta Chivite ha mantenido un encuentro institucional con Ma Hui, vicepresidente del Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, ante quien ha defendido la necesidad de mantener una relación institucional estable entre las autoridades locales españolas y la chinas.

En el plano empresarial, la delegación ha realizado tres visitas a empresas de automoción, "un sector estratégico para Navarra, que cuenta con una de las más completas cadenas de valor del sector en Europa", ha destacado el Ejecutivo foral. En China la delegación ha conocido los avances de esta industria, especialmente dinámica en el ámbito de la electrificación.

En concreto, Chivite, Irujo, y el resto de la delegación han visitado las plantas de producción de Xiaomi Auto y Li Auto en Pekín, que cuentan con plantas de producción altamente automatizadas. Además, han mantenido un encuentro con representantes de la marca XPENG, socio chino del Grupo Volkswagen.

Por su parte, el consejero de Industria junto con el director general de Fomento Empresarial, Iñigo Arruti, se ha reunido con el Grupo CSCEC, dedicado a la promoción urbanística de suelo industrial.