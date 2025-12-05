Navarra comparte en Bruselas sus 20 años de experiencia en la mediación y sus buenas prácticas en justicia restaurativa

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López, durante la jornada sobre mediación y justicia restaurativa que tuvo lugar en el Parlamento Europeo, en Bruselas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, participó este jueves en una jornada sobre mediación y justicia restaurativa que tuvo lugar en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Este encuentro se celebró con motivo de los 20 años de la experiencia de Navarra en el ámbito de la mediación y el 25 aniversario del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, una red internacional cuyo objetivo es promover la justicia restaurativa en toda Europa y del que la Comunidad foral forma parte desde el 2021.

Durante su intervención, López señaló la importancia de "ofrecer un servicio público de calidad" en cuanto a la justicia restaurativa, la mediación y las prácticas restaurativas que constituyan "enfoques de prevención, gestión y resolución de conflictos orientados hacia la construcción de una convivencia pacífica y enriquecedora".

En este sentido, López anunció que el Gobierno de Navarra pondrá en marcha a principios de 2026 una Red Restaurativa, una plataforma web que aunará todos los recursos disponibles para la resolución de conflictos por vía extrajudicial. "Esta herramienta ofrecerá recursos en ámbitos diversos, como el deporte, la educación, las y los menores o la discapacidad, entre otros, para buscar una solución consensuada y satisfactoria para todas las partes, en caso de conflictos, y evitar los juzgados, que son desarrollados por el Ejecutivo foral, entidades locales y otras administraciones, así como entidades del tercer sector y personas con experiencia en este ámbito", explicó.

Esta red está contemplada en la Ley Foral de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas, cuya aprobación fue un "hito en el Ejecutivo foral". "El desarrollo de las medidas que recoge la norma", indicó la consejera, "que redundarán en una mejora de los servicios que componen el sistema de justicia, es un compromiso que hemos adquirido en esta legislatura".

OTROS PROYECTOS EN ESTE ÁMBITO

La consejera López hizo un repaso de otros proyectos que ha desarrollado el departamento, a través de la Dirección General de Justicia, en este ámbito, como el diseño e impartición en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) del Título Universitario en Justicia Restaurativa, que capacita a las personas que lo completen para realizar los procesos de mediación penal, círculos restaurativos y otras técnicas de justicia restaurativa.

Asimismo, destacó la celebración anual de talleres de diálogos restaurativos de "responsabilización y reparación del daño", dirigidos a personas condenadas tanto con penas privativas de libertad como con trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, la consejera remarcó que Navarra es "la primera región española en ofrecer el servicio de justicia restaurativa a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, cuyo objetivo consiste en la creación de espacios seguros para que las víctimas compartan sus necesidades, busquen respuestas a sus preguntas e identifiquen los actos necesarios de reparación del daño.

"Navarra tiene un compromiso claro con la justicia restaurativa, ámbito en el que somos pioneros", destacó López, que añadió que uno de los compromisos del Ejecutivo es "poner a la víctima en el centro del proceso y prestar atención a sus necesidades, sin olvidarnos tampoco de promover la reinserción de las y los responsables del delito, dándoles oportunidades para reparar el daño causado".

DESARROLLO DE LA JORNADA

La apertura institucional de la jornada ha corrido a cargo de Hana Jalloul, eurodiputada del Parlamento Europeo. Después, María San Miguel, directora artística del proyecto 43-2 ha compartido sus conocimientos sobre la aplicación de la justicia restaurativa en casos de violencia política.

Posteriormente, Eduardo Santos, exconsejero de Políticas Migratorias y Justicia del Ejecutivo foral, y Edit Törzs, director ejecutivo del Foro Europeo de Justicia Restaurativa, han tratado las perspectivas actuales que ofrece la práctica de la justicia restaurativa.

Tras la intervención de la consejera López, la jornada ha sido clausurada por Brunilda Pali, miembro de la Junta del Foro Europeo de Justicia Restaurativa.

FESTIVAL RESTART

Dentro del aniversario de los 20 años de la mediación en Navarra, esta tarde la consejera López asistirá a la representación de la obra de teatro 'La mirada del otro', también en Bruselas. Esta obra explora las complejidades de la mediación entre las y los miembros de la banda terrorista ETA y las familias de las víctimas, y ofrece una perspectiva sobre la justicia restaurativa en casos de violencia política y terrorismo.

Este festival, que se celebra hasta el 9 de diciembre, "fusiona el arte y la justicia restaurativa para inspirar el diálogo y la transformación". Explora, a través de las artes escénicas, exposiciones, talleres interactivos y experiencias inmersivas "cómo la creatividad puede fomentar nuevas narrativas y experiencias de justicia para personas y comunidades".