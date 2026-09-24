Navarra comparte con una delegación de Brasil y Perú su experiencia en políticas de vivienda y alquiler social

La vicepresidenta Alfaro con las y los miembros de la delegación institucional y técnica de Brasil y Perú. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Navarra comparte con una delegación institucional y técnica de Brasil y Perú su experiencia en políticas de vivienda y alquiler social. La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha recibido en el Palacio de Navarra a la delegación que esta semana visita Navarra en el marco del programa 'Cooperación Triangular para el fortalecimiento y la sostenibilidad del arriendo social' que tiene como finalidad impulsar y fortalecer los modelos de alquiler social y protegido mediante el intercambio de conocimiento, experiencias y aprendizajes.

El programa, en el que ambos países participan junto con España, parte de un reto compartido: avanzar en modelos de alquiler social "capaces de ampliar el acceso a una vivienda digna y asequible, especialmente para los hogares con mayores dificultades, y hacerlo a través de políticas públicas sostenibles y replicables". Entre sus objetivos se encuentran "reforzar las capacidades institucionales, identificar obstáculos y oportunidades para ampliar la oferta, incorporar experiencias internacionales y elaborar estrategias y recomendaciones de política pública", explican en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

La vicepresidenta Alfaro ha destacado que "Navarra quiere participar activamente en estos espacios internacionales de intercambio porque los retos en materia de vivienda trascienden fronteras. Compartir lo que estamos haciendo, pero también conocer las experiencias, dificultades y soluciones que están desarrollando otros países, nos permite seguir mejorando nuestras políticas públicas y avanzar hacia un parque de vivienda asequible cada vez más amplio, diverso y estable".

Por su parte Amanda Olalquiaga, representante de la delegación brasileña por parte de la Secretaria Nacional de Vivienda, ha destacado que "esta cooperación representa una oportunidad para fortalecer y ampliar las políticas de alquiler social que estamos desarrollando en nuestros países, a partir del intercambio de experiencias y del conocimiento de instrumentos que permitan dar mayor escala y sostenibilidad a estas iniciativas. Conocer la experiencia de Navarra y compartir nuestros propios aprendizajes nos ayudará a identificar soluciones que puedan ser adaptadas y aplicadas a nuestros contextos locales".

La directora del Departamento de Vivienda de Nasuvinsa, Berta Úriz, ha incidido en el valor del intercambio práctico entre administraciones y operadores públicos: "Uno de los mayores valores de este tipo de cooperación es poder contrastar políticas públicas con experiencias reales. No se trata únicamente de enseñar edificios, sino de compartir cómo se promueven, cómo se financian, cómo se adjudican y gestionan las viviendas, qué dificultades encontramos y qué hemos aprendido. Y, al mismo tiempo, conocer las soluciones que están ensayando otros países ante problemas que, en buena medida, son comunes".

En el encuentro ha participado también Elga Molina, Directora general de Vivienda; Iñigo Porres, gerente de iCONS; y Carlos Naya, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, así como personal técnico de la empresa pública Nasuvinsa.

PROGRAMA CON MUESTRAS DE DIFERENTES MODELOS DE VIVIENDA

La misión que estos días recala en Navarra, tras su paso por Madrid, constituye una de las actividades previstas dentro de este programa de cooperación. Para ello, se han seleccionado promociones con diferentes regímenes de alquiler, tipologías constructivas y fórmulas de promoción y colaboración, combinando edificios ya habitados con promociones todavía sin ocupar.

El programa ha comenzado con la visita a la promoción de Nasuvinsa Azpilagaña 32, en Pamplona, destinada a personas mayores y personas con discapacidad, que ha permitido presentar a la delegación los distintos modelos y regímenes de alquiler gestionados por la sociedad pública.

La jornada del jueves permite profundizar en este intercambio a través de varias visitas técnicas a las promociones de Mugartea, donde se podrán analizar diferentes soluciones constructivas, así como las características de los modelos de alquiler social y alquiler asequible. Posteriormente, se visita la futura sede del BAI - Building & Architecture Institute, donde se presentará el proyecto y su papel como espacio vinculado a la innovación, la industrialización y la transformación del sector de la construcción.

La delegación visitará también las promociones de Entremutilvas 39 y FCAN 40. La primera permitirá conocer una solución constructiva basada en la combinación de estructura de madera y garaje de hormigón, además de abordar aspectos relacionados con la gestión de una promoción ya habitada, los perfiles de las personas inquilinas y las lecciones obtenidas durante su funcionamiento. FCAN 40 permitirá, por su parte, acercarse a una experiencia diferente de colaboración público-privada y a una propuesta arquitectónica singular, completando así una selección de proyectos concebida para mostrar distintos mecanismos de producción y gestión de vivienda.

La directora del Departamento de Vivienda de Nasuvinsa, Berta Úriz, ha señalado que "hemos querido que la delegación pueda conocer proyectos diferentes entre sí porque la política de vivienda requiere combinar distintas herramientas. El alquiler social y el asequible responden a perfiles y necesidades diferentes y, junto a ello, estamos incorporando nuevas soluciones constructivas, criterios de eficiencia energética y diferentes fórmulas de promoción".

La estancia concluirá el viernes con la asistencia de la delegación a los III Encuentros de Arquitectura y Sociedad, que se celebran en la avenida Carlos III de Pamplona.

COOPERACIÓN PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE VIVIENDA

La cooperación triangular en la que se inscribe esta misión busca "favorecer un aprendizaje horizontal entre países que afrontan desafíos pero se encuentran en diferentes fases de desarrollo de sus políticas de vivienda". El programa pretende que las experiencias compartidas permitan identificar soluciones que puedan adaptarse posteriormente a cada realidad nacional.

Para ello se persigue aumentar el conocimiento y las capacidades institucionales en materia de financiación, regulación y gestión del alquiler social y protegido; identificar los principales desafíos para ampliar estos modelos; adaptar experiencias internacionales a las realidades nacionales, y generar herramientas y conocimiento que puedan transferirse a otros países de América Latina.

UNA DELEGACIÓN MULTIDISCIPLINAR DE BRASIL Y PERÚ

La delegación que visita Navarra está integrada por representantes de diferentes organismos públicos y entidades vinculadas a la política, financiación y gestión de vivienda.

Por parte de Brasil, participan André Galvão, gerente de Parcerias de la Agencia Brasileña de Cooperación; Amanda Alves Olalquiaga, directora del Departamento de Produção Social da Moradia del Ministerio de las Ciudades; Laura Renno Tenenwurcel, coordinadora general de Proyectos Especiales del mismo ministerio; Patryck Araujo Carvalho, consultor de la Vicepresidencia de Vivienda de Caixa Econômica Federal; Henrique Aguiar Lara, gerente de Clientes e Negócios I de CAIXA; Giuliano João Paulo da Silva, asistente de Proyectos Sociales de CAIXA; y Bartira Tardeli Nunes, directora de Programa de la Secretaría Adjunta de Infraestructura Social y Urbana de Casa Civil - Programa de Asociaciones para la Inversión.

Por parte de Perú, participa José Antonio Cerrón Valdivia, director general de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Completan la delegación Ana Flávia Silveira, analista de Proyectos LATAM del Affordable Housing Institute (AHI), y Santiago Mendía, gerente regional LATAM de la misma organización.