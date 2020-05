Navarra contabiliza cinco nuevos casos de coronavirus y ningún fallecido, según datos del Ministerio

El Ministerio y el Gobierno foral vuelven a discrepar en cifras, ya que el primero no contabiliza fallecidos y el segundo informa de dos

PAMPLONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en las últimas 24 horas cinco nuevos casos confirmados de coronavirus, según los datos coincidentes del Ministerio de Sanidad y el Gobierno foral.

No obstante, estas dos instituciones no ofrecen datos iguales respecto a la cifra de fallecidos del último día. Así, mientras el Gobierno foral informa de dos muertes, el Ministerio no contabiliza ningún fallecido. Y al igual que ocurriera el lunes, la cifra total de fallecidos tampoco coincide: el Ministerio contabiliza 490 y el Gobierno de Navarra, 512.

Además, según el Ejecutivo foral el número total de casos es de 5.239, mientras que el Ministerio rebaja esta cifra a 5.199.

El Gobierno de Navarra ha explicado que está en contacto con el Sistema para la Vigilancia en España del Centro Nacional de Epidemiología (Sivies), "validando y depurando las series de datos de Covid-19 en Navarra, por lo que los casos totales pueden sufrir variaciones de un día a otro".

Por otro lado, el Ejecutivo foral ha informado de que actualmente hay 80 hospitalizaciones, 66 en planta (dos más), 11 en la UCI (una menos) y tres en el domicilio.