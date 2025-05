Navarra contará "próximamente" con un tercer COA para menores migrantes que se ubicará en Pamplona y tendrá 25 plazas

En cuanto al reparto de menores, el Gobierno foral ha identificado nuevas instalaciones que permitirían abrir hasta 100 nuevas plazas

PAMPLONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mª Carmen Maeztu, ha anunciado que "vamos a contar próximamente con un tercer COA para menores migrantes que se ubicará en Pamplona, con 25 plazas", y que junto al que se abre el día 19 de mayo en la Comarca permitirá "reducir notablemente el número de menores que se atienden en Marcilla".

En una comparecencia parlamentaria sobre la situación de los recursos de protección de menores, solicitada por UPN, Maeztu ha destacado que el de Navarra es un sistema "asentado y robusto" que "se enfrenta a retos futuros que estamos abordando y planificando".

"En los últimos años hemos venido dimensionando las acciones, programas, centros, recursos y equipos de profesionales y estamos trabajando en la Estrategia Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia 2025-2030, que se desarrollará a través de planes operativos anuales", ha apuntado, tras añadir que "ya está muy avanzada y próximamente estará aprobada".

En concreto, Navarra cuenta con 448 plazas residenciales en los diferentes recursos, y otras 98 más en programas de acompañamiento a jóvenes que residen en el entorno comunitario. En agosto de 2015, el sistema contaba con 197 plazas, frente a las 546 actuales.

"El sistema se ha más que duplicado, con un incremento de plazas de casi el 180%. Hemos abierto nuevos centros, remodelado otros y reforzado considerablemente los recursos correspondientes tanto a personal como a plantillas para la atención personalizada de los menores", ha subrayado.

Según ha destacado, en Navarra hay actualmente 7 COAS (Centro de Observación y Acogida de menores), "siendo el centro de acogida de menores migrantes el que presenta mayor sobreocupación". Además de 22 recursos residenciales básicos con 183 plazas, existen 5 centros especializados de dimensiones más reducidas con un total de 34 plazas. Por otro lado, hay un centro de cumplimiento de medidas judiciales en régimen de internamiento con una capacidad de 25 plazas y un centro de cumplimiento de medidas en grupo educativo con 6 plazas.

Durante 2024, Navarra registró un incremento del 21% de niños y adolescentes atendidos por el Ejecutivo con respecto a 2023. A fecha 31 de diciembre de 2024, se encontraban bajo guarda del Gobierno foral 625 menores -más de 800 si se incluyen aquellos de más de 18 años en programas de autonomía-.

La "gran mayoría" de los 625 menores que estaban bajo guarda del Gobierno, a fecha 31 de diciembre, eran menores que proceden de familias residentes en Navarra, mientras que 163, el 26% del total, era menores no acompañados. "En ambos ámbitos estamos experimentando un incremento del número de atenciones y este es uno de los grandes retos que debemos afrontar", ha afirmado.

De estos 625 menores, 254 estaban en acogimiento familiar y el resto, más de 350, se encuentran atendidos por el Gobierno de Navarra en distintos centros y recursos.

REPARTO DE MENORES

En cuanto al reparto de menores migrantes procedentes de Canarias o Ceuta entre las distintas comunidades de España, Maeztu ha señalado que "el Ministerio ahora mismo no puede hacer los cálculos de cuántos son los menores que finalmente vamos a asumir cada comunidad autónoma", pero "ya estamos trabajando para identificar nuevos espacios".

Hace unas semanas, ha dicho, "constituimos un grupo de trabajo en el que invitamos a la Federación Navarra de Municipios y Concejos y entidades sociales para recibir propuestas de espacios". "He de decir que no hemos recibido aportaciones significativas al respecto, es más, muchos municipios nos han trasladado que no disponen de espacios, pero desde el departamento, como es nuestra competencia y responsabilidad, hemos seguido trabajando y explorando nuevos proyectos y anuncio aquí hoy que ya tenemos identificadas instalaciones, ubicaciones y alternativas que nos podrían permitir abrir hasta 100 nuevas plazas en los próximos meses", ha subrayado.

En nombre de UPN, Raquel Garbayo ha afirmado que "no hay recursos suficientes" y que "los centros están sobredimensionados". "Lo que se está haciendo no es suficiente y no está funcionando", ha indicado, tras advertir de que los recursos no se han incrementado "en la misma proporción" en que "lo ha hecho el número de menores".

Olga Chueca, del PSN, ha considerado que "los esfuerzos institucionales" realizados por el departamento en esta materia "son notables", si bien "hay desafíos" que "hay que afrontar". "Pero no desde el alarmismo", ha indicado, tras señalar que, a su juicio, UPN pretende "generar alarma" al respecto.

Desde EH Bildu, Jabier Arza ha afirmado que "hay algunos datos que pueden indicar que el sistema está tensionado". Aunque "afortunadamente tenemos un sistema con fortalezas para poder asumir ese tensionamiento", ha añadido que "el sistema de acogimiento residencial acumula, desde hace muchos años, algunas debilidades que no se han terminado de resolver".

Isabel Aranburu, de Geroa Bai, se ha mostrado "bastante más tranquila" tras escuchar a la consejera. "Sabíamos que el departamento estaba haciendo muchos esfuerzos en lo cuantitativo -incrementando el presupuesto, aumentando plazas, poniendo más recursos-, pero no teníamos tan claro que estuviera interviniendo en lo cualitativo. Y por lo que hemos escuchado está siendo así", ha apuntado.

Por parte del PPN, Maribel García Malo ha señalado que, al contrario que Aranburu, "nuestra preocupación sigue siendo máxima por este tema, teniendo en cuenta los datos", que a su juicio reflejan una "clara saturación", fundamentalmente en los COA. "Esto es gravísimo", ha criticado, tras considerar que existe un "riesgo importante" para menores y profesionales.

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha censurado "la absoluta irresponsabilidad" de los gobiernos del PP, que están "impidiendo" una "respuesta integral, solidaria y garantista" a los menores migrantes de Canarias o Ceuta. El sistema navarro, ha dicho, está "tensionado" pero "este gobierno está trabajando de manera incansable para dimensionar el sistema".

En nombre del Grupo Mitxo (Vox), Emilio Jiménez ha destacado que "los recursos son limitados" y ha apostado por "ir a las causas", que a su juicio son "las políticas de puertas abiertas y ese efecto llamada". "No podemos acoger a todos y por eso estamos desbordados", ha subrayado.