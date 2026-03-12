Navarra y el Estado acuerdan destinar a inversiones los 271 millones de superávit de la Comunidad foral en 2024

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha manifestado que el superávit del año 2024 en la Comunidad foral ha sido de 271 millones de euros y ha explicado que, en la reunión celebrada de la Comisión Coordinadora entre Navarra y el Estado, han acordado este jueves "poder incorporar el máximo de esos 271 millones al plan de inversiones" desplegado en la Comunidad foral.

Arasti ha comentado en rueda de prensa que esta mañana se ha reunido la Comisión Coordinadora de forma telemática, donde ha firmado un acuerdo que garantiza que Navarra "podrá destinar el superávit que genere en sus cuentas a otras cuestiones que no sea exclusivamente la amortización de la deuda", ha explicado el consejero, quien ha recordado que "ahora, la ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a que sea así".

Arasti ha señalado que el Gobierno de Navarra puso en marcha un plan de inversiones por valor de 125 millones de euros, que "procedían del superávit generado" y que "permiten acometer proyectos de interés para Navarra". "Pero esa cifra de 125 millones se ha quedado corta porque el superávit de 2024 alcanzó los 271 millones y esa es la cifra de la que podríamos disponer para ampliar ese plan de inversiones", ha comentado, para afirmar que "en próximas semanas podremos hablar de la incorporación del resto, unos 146 millones".

"Podremos plantear qué inversiones podrán realizarse con ese incremento del plan de inversiones por este acuerdo de hoy", ha insistido el consejero, quien ha indicado que el acuerdo abre la posibilidad de que los superávit de los años 2025 y siguientes "puedan ser utilizados para plan de inversiones siempre y cuando nuestro nivel de endeudamiento no supere el 13%".

Así, ha explicado que "el acuerdo que acabamos de firmar permite a Navarra tener capacidad de decisión a la hora de emplear los remanentes económicos que generemos y el Gobierno de Navarra va a proponer al central que contemple que los superávit que podamos generar puedan ser destinados por ejemplo a la concesión de ayudas a sectores que puedan necesitarlas por las consecuencias de la inestabilidad internacional".

Según ha detallado, "lo firmado confirma la adecuación de los compromisos de colaboración y de coordinación en materia de estabilidad presupuestaria al nuevo marco europeo". "El 13% es el porcentaje máximo de deuda permitida a cada CCAA en el marco de la legislación nacional de estabilidad", ha expuesto, para subrayar que "Navarra y el Estado acabamos de sellar el compromiso de que siempre que nuestra Comunidad no supere ese porcentaje podamos destinar nuestro superávit a otros objetivos que no sean exclusivamente la amortización de la deuda".

Arasti ha añadido que "las cifras de Navarra en este terreno de deuda pública son destacadas en el conjunto de CCAA y cerramos 2024 con una deuda de 2.745 millones de euros, lo que representa el 10,3% de nuestro PIB, alejado del 13% máximo que permite la ley". "Somos la Comunidad con menos deuda de España y esta cifra supone una reducción significativa respecto al 11,8% de 2023, alcanzando niveles de deuda que no habíamos visto desde 2011", ha expuesto.

Según ha continuado, "con el acuerdo de hoy se nos abre la posibilidad de impulsar nuevos planes de inversiones". "El diálogo tan fluido entre Administraciones nos ha permitido llegar a este acuerdo de la Comisión de Coordinadora tras varios meses de trabajo", ha expuesto.

Sobre el destino de ese superávit, el consejero ha indicado que "el acuerdo ha sido hoy y estamos trabajando, analizando cuáles son las inversiones que puedan estar en los cajones de los departamentos y podamos impulsarlas este año y el que viene".