Navarra estará en aviso por altas temperaturas durante todo el fin de semana

PAMPLONA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor continúa dejándose sentir en Navarra lo que hará que durante todo el fin de semana haya activos avisos por temperaturas máximas en casi todo el territorio de la Comunidad foral, según informa la Agencia Estatal de Meteorología.

Este viernes, toda Navarra se encuentra en aviso naranja, desde las 13.00 hasta las 20.59 horas. En la zona centro, la Ribera y la vertiente cantábrica se podrán alcanzar los 39 grados. Estos valores se esperan principalmente en la capital y al sur de la zona de la Ribera. En el Pirineo se espera una máxima de 37 grados en valles y zonas bajas.

Este sábado se mantendrá el aviso naranja en el centro, donde el termómetro llegará a marcar los 39 grados en zonas bajas, y en la Ribera, que también alcanzará los 39 grados. Por su parte, el Pirineo bajará su nivel de aviso a amarillo con una máxima prevista de 35 grados en valles y zonas bajas.

El domingo únicamente estará en aviso naranja por calor la zona de la Ribera, que registrará una temperatura máxima de 39 grados. El centro, con 38 grados, y el Pirineo, con 35 grados en zonas bajas, estarán en aviso amarillo.

La AEMET prevé que la ola de calor en la Península, que se inició el pasado 3 de agosto, se extienda hasta el próximo lunes 18, cuando comenzaría un descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, finalizando así este episodio de ola de calor. Este descenso se extendería durante los días siguientes al resto de la Península y Baleares, "aunque con incertidumbre sobre su magnitud".