Navarra habilitará el año que viene ayudas económicas para huérfanos por violencia de género

Todos los partidos han expresado su compromiso en la lucha contra la violencia de género excepto Vox, que ha rechazado intervenir

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha anunciado que, a partir del año que viene, el Ejecutivo foral habilitará ayudas económicas dirigidas a huérfanas y huérfanos por violencia machista.

Así lo ha señalado en el marco de una interpelación de EH Bildu, en el pleno de control del Parlamento foral, en la que también ha avanzado que "se ultima la puesta en marcha" del Centro de Atención Integral a las violencias sexuales abierto 24 horas, siete días a la semana, y la creación de una "ventanilla única" para acreditaciones para víctimas de violencia hacia las mujeres.

Según los datos que ha aportado, en lo que va de año, hasta el 31 de agosto, se han registrado en la Comunidad foral 1.517 denuncias de mujeres por haber sido objeto de violencia, un 21% más con respecto al mismo periodo del año anterior, que ha enmarcado en "una mayor sensibilización y concienciación". En agosto se han registrado 198 denuncias policiales por violencia contra las mujeres en la Comunidad Foral. De ellas, un 56% por violencia física y psíquica; un 13% por violencia psíquica; un 17% por quebrantamiento de orden de protección; y un 14% por violencia sexual.

En cuanto a la ayuda a huérfanos por violencia de género, ha explicado que será específica para hijas e hijos, "inmediata y de fácil gestión", y compatible con otras prestaciones como la pensión de orfandad o las ayudas de emergencia.

Félix Taberna ha destacado que "las instituciones tenemos la obligación de ofrecer una respuesta integral ante la violencia contra las mujeres, reforzando la protección y seguridad de las víctimas, supervivientes, y de sus hijas e hijos".

Según ha avanzado, desde el INAI se ultima la puesta en marcha del Centro de Atención Integral a las violencias sexuales. Se trata de un centro especializado, "abierto 24 horas / 7 días a la semana / 365 días al año", para la prevención y la atención "integral e interdisciplinar" en el marco de las violencias sexuales.

También ha anunciado la creación de una "ventanilla única" en el INAI para acreditaciones para víctimas de violencia hacia las mujeres. Hasta ahora el INAI acredita a las víctimas de violencia hacia las mujeres para el acceso a vivienda protegida. El resto de acreditaciones a víctimas de violencia las realiza la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, dependiente del Servicio Social de Justicia. "Este reconocimiento les permite acceder a todas las prestaciones, ayudas y recursos para víctimas de violencia contra las mujeres, a excepción de la reserva de vivienda VPO", ha destacado.

Por otro lado, ha anunciado que Pamplona será sede, el próximo 23 y 24 de noviembre, de una reunión de ministros europeos de Igualdad. "Un evento cumbre que, desde Navarra, debemos aprovechar para exponer la realidad de la violencia machista y la voluntad de Navarra para erradicar" esta violencia.

La parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez ha demandado al Gobierno de Navarra un "paso adelante cualitativo" en esta legislatura y una "apuesta efectiva y real" de las políticas de igualdad de la mano del movimiento feminista. "Ahí es donde escaparemos de los marcos de aquellas personas que niegan la violencia de género", ha remarcado.

Ha llamado a realizar una actuación del movimiento feminista y los colectivos "a través de un trabajo en red", "garantizar" que las administraciones lleven a cabo una atención "coordinada e interconectada" y políticas que "vayan más allá de lo penal". Jiménez ha considerado que el cambio del lema de las concentraciones contra la violencia de género a 'Stop agresores' "supone obviar que la violencia sí tiene género" y que "tenemos una sociedad machista" que hay que hacer frente "de manera estructural".

Por su parte, la representante de UPN Leticia San Martín ha llamado a evaluar si las políticas que se desarrollan tienen "una incidencia real en la violencia machista" que "no da tregua". Ha llamado la atención ante el "importante" aumento de denuncias, en especial entre las más jóvenes. "No debemos contentarnos con decir que hay mas concienciación sino reflexionar por qué las políticas que ponemos en marcha no conciencian a los hombre a dejar de agredir a las mujeres", ha añadido.

El socialista Kevin Lucero ha afirmado que los datos de víctimas de violencia de género es la "punta del iceberg". "La violencia machista es estructural y requiere soluciones estructurales" y un "trabajo continuo y real en todos los ámbitos de las políticas públicas", tal y como está haciendo, ha dicho, el Gobierno de Navarra. A los representantes de Vox les ha dicho que "la violencia de género sí que existe" y ha pedido a la derecha "moderada" que "se ha sumado al relato ultra" que "no sigan cediendo a sus exigencias".

Desde Geroa Bai, Blanca Regúlez ha destacado que la violencia de género es "una de las máximas expresiones" de vulneración de derechos humanos y de desigualdad" y ha remarcado que "seguiremos trabajando en todas las políticas desarrolladas por el Gobierno de Navarra" en la prevención, persecución y erradicación de estas violencias. Y ha expresado su defensa de los derechos democrático y humanos y ha subrayado que "no cejaremos en esta labor mientas una sola mujer sufra violencia".

Maribel García Malo, del PPN, ha expresado el "compromiso firme" de su partido en la lucha contra la violencia de género y cualquier agresión contra las mujeres. Ha alertado ante los "números históricos" de denuncias y ha rechazado que se atribuya a que "hay mas concienciación" porque supone "minimizar el problema". Por ello, ha pedido un "estudio en profundidad" de estas cifras que "dé claves de por qué está en estos números".

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin ha defendido que la lucha contra la violencia de género "no puede ni debe hacerse desde el punitivismo". "Garantizar la seguridad material, la educación y el apoyo social deben ser claves de esta lucha", ha recalcado. A ello ha sumado la "lucha política y cultural" y se ha resaltado su posición "radicalmente firme" en defensa de la igualdad "le pese a quien le pese. Y ha pedido "unidad de las instituciones con un único discurso" que sea "ni una más".

Vox ha rechazado intervenir en esta interpelación.