Navarra inicia el procedimiento para regular la expedición de documentación administrativa para personas trans

Detalle de la última campaña de apoyo a la diversidad LGTBI+ del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha abierto el plazo de consulta pública previa sobre el futuro Decreto Foral que regulará la expedición de documentación administrativa para personas trans residentes en la Comunidad Foral de Navarra.

Se trata de la fase inicial del procedimiento de elaboración de la norma, pensado para recabar aportaciones de la ciudadanía, entidades sociales, profesionales e instituciones sobre esta regulación y sobre los aspectos que deberían tenerse en cuenta en su futura elaboración.

La futura norma desarrollará el mandato recogido en la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+, que prevé que las administraciones públicas de Navarra establezcan las condiciones para que las personas trans sean tratadas y nombradas conforme a su identidad de género y puedan contar con documentación administrativa adecuada, recuerda en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Cabe señalar que, para las personas trans, tanto adultas como menores de edad, residentes en la Comunidad Foral de Navarra y que no hayan procedido a la modificación de la mención del nombre y/o del sexo en el Registro Civil, la propia ley dispone que se establecerá reglamentariamente la posibilidad de contar con una documentación administrativa que sirva también de identificación y que sea adecuada conforme a su nombre y género sentidos, "con el fin de favorecer una mejor integración y evitar situaciones de sufrimiento o discriminación".

El informe de inicio del procedimiento subraya que, en la relación cotidiana con las administraciones públicas y con servicios de carácter sanitario, educativo y administrativo, "la discrepancia entre la identidad manifestada por la persona y los datos registrales puede generar exposición pública no deseada, obstáculos de acceso y situaciones de discriminación". También pone de relieve que "la ausencia de desarrollo reglamentario ha venido produciendo respuestas desiguales entre unidades y ámbitos de atención, con inseguridad jurídica y situaciones evitables de exposición y trato inadecuado".

Con esta iniciativa, el Gobierno de Navarra quiere "avanzar en la garantía de los derechos de las personas trans en su relación con la Administración y reforzar un marco común de actuación que aporte seguridad jurídica, homogeneidad y garantías, tanto para la ciudadanía como para el personal empleado público". La regulación busca hacer efectivo que las personas trans puedan ser tratadas en sus gestiones administrativas de acuerdo con el nombre y el género con el que se identifican.

Las aportaciones podrán presentarse hasta el próximo 8 de mayo a través del espacio habilitado en el portal de Gobierno Abierto de Navarra.