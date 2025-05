La Navarra Innovation Week reunirá la próxima semana al ecosistema innovador con un programa de actividades

PAMPLONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Navarra Innovation Week reunirá, del 19 al 24 de mayo, al sector de la innovación de la Comunidad foral en una semana de actividades que también conectarán con el tejido empresarial y la ciudadanía general. En concreto, su programa incluye un total de seis jornadas que, a través de la innovación, aunarán áreas tan diferentes como la agroalimentación, la construcción, la innovación social, la moda y el arte.

La primera edición de este evento servirá como punto de encuentro y de difusión del conocimiento, la creatividad y el talento que se concentra en la Comunidad foral. Asimismo, se empleará la innovación como herramienta de cooperación entre diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, con la participación de Vivienda, Derechos Sociales, Industria, Acción Exterior o Cultura; así como un instrumento de cohesión territorial, y se celebrarán jornadas en Pamplona, Tudela y Bertiz.

La Navarra Innovation Week comenzará la mañana del lunes 19 en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) analizando el futuro del sector a través de mesas redondas y diálogos con representantes de los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de los gobiernos de Navarra y La Rioja y de empresas de ambas comunidades. Todos ellos desgranarán el papel del primer Sandbox agroalimentario de España, lanzado el pasado mes de abril en las instalaciones del Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA), en San Adrián.

El martes, día 20, tendrá una doble sesión. La jornada matutina, celebrada en Baluarte, se dedicará a la innovación en la construcción, comenzando con una presentación de la Fundación BAI a cargo de los arquitectos Patxi Mangado y Andrea Deplazes, director y codirector formativo del centro. Tras ello, representantes de distintas comunidades y empresas analizarán en sendas mesas redondas la innovación en el sector desde el punto de vista de las regiones y de la industria. A la tarde será el turno de la innovación social en Geltoki, donde se celebrará un diálogo sobre 'Las posibilidades de innovar en el entorno social' y una mesa redonda en la que se expondrán casos de colaboración entre innovación tecnológica y social.

LA QUINTA EDICIÓN DE SCIENCEKAITZA, EL MIÉRCOLES

Ya el miércoles, 21 de mayo, tendrá lugar por la tarde en Baluarte la quinta edición de SciencEkaitza, que incluirá la inauguración de una exposición y la tradicional gala de entrega de premios. Promovido por ADItech, coordinador Navarro de I+D+i (SINAI), este año el evento mostrará las tendencias y la vanguardia de la ciencia y cómo Navarra está trabajando para llegar a ese futuro.

En relación a ello, se inaugurará una exposición que gira sobre el futuro de la salud, la alimentación, la movilidad, la sostenibilidad, la digitalización y el entretenimiento. La muestra estará disponible para su visita en el vestíbulo principal de Baluarte durante el resto de la semana para, posteriormente, viajar por distintas localidades navarras a lo largo del año.

Posteriormente, se celebrará una gala que servirá de homenaje tanto a las empresas navarras que hacen I+D como al ecosistema del SINAI. Asimismo, durante la entrega de premios, se contará con ponencias divulgativas de la matemática Marta Macho, el economista Xavier Marcet y el físico y el meteorólogo Arnaitz Fernández.

Ya el jueves 22, por la mañana, el Palacio del Señorío de Bertiz acogerá la jornada 'Innovar en la Eurorregión', donde su directora, Arola Urdangarin, y la responsable de cooperación internacional, Leyre Azcona, destacarán las oportunidades en innovación y dispositivos de la estructura. Tras esta presentación, se celebrarán dos mesas redondas. La primera, en la que participarán responsables de las tres regiones que forman parte de ella (Nueva Aquitania, Euskadi y Navarra) tratará sobre la importancia de innovar en la Eurorregión, mientras que en la segunda representantes de empresas de diferentes sectores como la fabricación avanzada, el sector aeroespacial y la salud expondrán casos de éxito en proyectos de innovación.

La Navarra Innovation Week concluirá la tarde del viernes 23 con la conversación 'Innovación, Moda y Arte en Navarra'. El patio del Instituto Navarro de Administración Pública (INAP) será el escenario de esta charla, moderada por la actriz Leire Ruiz y en la que participarán la diseñadora Ilazki Martirena; la fundadora de 'From AM to PM', Ane Mendinueta; y la emprendedora en Coosy Pamplona, Ainara Martin; que posteriormente realizarán una exposición de sus obras.