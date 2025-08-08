Navarra mantiene activado el plan de incendios forestales ante las previsiones para el fin de semana

La Comunidad foral no tiene ningún incendio activo tras darse por extinguido el declarado en Valdizarbe

PAMPLONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra no cuenta en estos momentos con ningún incendio activo, tras darse por extinguido el incendio forestal declarado el pasado martes en Valdizarbe. Pese a ello, el Comité Asesor de Emergencias, reunido este viernes, ha decidido mantener activo el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias para Incendios Forestales (INFONA) ante las previsiones meteorológicas para este fin de semana.

Igualmente, se ha decidido mantener la orden foral que prohíbe de forma temporal las actividades agrícolas y forestales, pero delimitándola a "acciones muy concretas que sabemos que tienen un riesgo más alto". También el desarrollo de actividades industriales en zonas no urbanizables "que puedan poner en riesgo la seguridad de esos espacios y puedan generar fuego a través de la utilización de determinada maquinaria".

Así lo han informado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Comité Asesor de Emergencias, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Amparo López; y el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi.

López ha explicado que se da "por extinguido el incendio de Valdizarbe y en estos momentos no tenemos ningún incendio activo". No obstante, ha destacado hay una previsión meteorológica "complicada" con temperaturas muy altas, cercanas a los 40 grados, con una humedad baja "que influye muchísimo en el riesgo de incendios forestales, que irá paulatinamente siendo más baja". Ha añadido un factor "favorable de cara al riesgo de incendios forestales, que es una previsión en estos momentos y para estos dos días de unos vientos de una intensidad menor a 30 kilómetros por hora".