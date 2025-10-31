Navarra se mantiene como la comunidad con mayor calidad de vida, según un estudio del INE

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Navarra vuelve a ser este año la comunidad del Estado líder en calidad de vida, según los últimos datos del Índice Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV), una estadística elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, ha destacado el "éxito colectivo" que supone mantener estos datos durante 17 años. "Una vez más Navarra es líder en calidad de vida. Es un éxito de Navarra como colectivo, como identidad colectiva. Pero también somos conscientes que tenemos unos retos en ámbitos en los que tenemos que trabajar y mejorar", ha manifestado.

La Comunidad foral se mantiene en el primer puesto desde 2008, alcanzando los 105,2 puntos en el último informe del INE. La Rioja (103,9 puntos) y el País Vasco (103,7 puntos) ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, ha indicado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

El IMCV evalúa la calidad de vida en nueve dimensiones clave. Navarra lidera cuatro de ellas, al ocupar la primera posición en las categorías de Experiencia general de la vida, Entorno y medio ambiente, Ocio y relaciones sociales y Salud. Además, la Comunidad foral ocupa la segunda posición en las dimensiones de Educación y Trabajo, y se ubica en el quinto puesto en Condiciones materiales de vida.

"Estos resultados subrayan el equilibrio y bienestar general que disfruta la ciudadanía navarra en múltiples aspectos de su vida cotidiana", destacan desde el Ejecutivo foral.

Como áreas con "mayor margen de mejora" destacan Gobernanza y Derechos Básicos y Seguridad física y personal. Estos aspectos "ofrecen oportunidades para seguir avanzando y reforzar aún más el bienestar de la población, con el objetivo de consolidar el liderazgo de Navarra en todos los ámbitos de calidad de vida".