El eclipse solar total que no volverá en décadas se verá como nunca en estas zonas de Navarra en 2026

El sur de Navarra será una de las pocas regiones de España y Europa en la que se podrá ver en su totalidad y durante un periodo mayor de tiempo el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico único que no se repetirá hasta dentro de varias décadas.

Esta posición privilegiada de Navarra hace que se prevea atraer a la Comunidad foral entre medio millón y un millón de personas, tomando como referencia los datos registrados en México y en EEUU en 2024, contabilizando millones de desplazamientos hacia las zonas de mejor visibilidad.

Esto hace que se hayan previsto diez enclaves especiales de Navarra para poder ver el eclipse. Se trata de Ribaforada, Corella, Castejón, Arguedas, Fitero, Lodosa, Peralta, Azagra, Lerín y el parque de la naturaleza Sendaviva.

Este miércoles ha tenido lugar la presentación de EKLIPSE, un proyecto cuyo objetivo es crear un impacto cultural, científico, educativo y económico positivo en Navarra alrededor de este eclipse solar.

En la presentación del proyecto, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha señalado que "se nos plantea un reto grande como Administración Pública". "España espera recibir entre 5 y 10 millones de personas, y en la Comunidad foral podemos estar cerca del millón. Por ello, para gestionar este evento de gran magnitud y este gran reto científico, logístico, turístico, de seguridad y como imagen de nuestro territorio, nace el proyecto EKLIPSE", ha destacado.

Durante su intervención, el consejero García también ha aprovechado para agradecer su presencia a los municipios navarros que conforman la red de puntos asociados de observación y ha explicado que habrá una red con los diez enclaves ya mencionados y donde el Gobierno de Navarra y la sociedad pública NICDO desplegarán una serie de medidas de seguridad, salud y movilidad, "orientadas a garantizar el disfrute de este fenómeno extraordinario de forma segura, y desarrollando en estos enclaves actividades divulgativas y educativas previas que sirvan para que toda la ciudadanía conozca mejor este evento irrepetible".

Además, ha explicado que su departamento, a través de la Dirección General de Ciencia, Tecnología e Innovación, participa como representación de Navarra en la Comisión Interministerial sobre el eclipse que encabeza el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa. "Esta mesa la integran prácticamente todos los ministerios, así como grandes instituciones científicas, además de las comunidades autónomas donde este fenómeno será más observable. También hemos activado una estructura de trabajo a nivel foral, a través de cinco grupos interdepartamentales alineados con los del Estado para abordar la movilidad, la seguridad y protección civil, el turismo, el impacto económico, la salud pública y por supuesto la divulgación científica", ha informado.

UN PLAN DE ACTIVIDADES QUE ARRANCARÁ EL 12 DE ENERO

El proyecto EKLIPSE, impulsado por el Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digita y por la sociedad pública NICDO y su centro Planetario, tiene como principal peculiaridad el diseño de un plan de actividades complementario que se desarrollará en los meses previos al evento astronómico en distintas localidades, especialmente en aquellas que conforman la red de puntos asociados.

La directora de Infraestructuras Culturales de la sociedad pública NICDO, Paula Noya, ha detallado que "EKLIPSE contará con una agenda de actividades que acompañará el acontecimiento desde el 12 de enero hasta el propio 12 de agosto, con el objetivo de proyectar a Navarra en torno a este evento excepcional". "Esta programación, además, buscará la participación y conocimiento acerca del eclipse y sus distintas dimensiones -científica, pero también social, cultural, etc.- en la población en general, con especial énfasis en cuidar la accesibilidad para todos los públicos", ha explicado.

Sobre esta base se han diseñado una serie de actividades que arrancarán con el ciclo de charlas 'Los 12 antes de Eklipse', que ofrecerá conversaciones entre profesionales de distintos ámbitos del conocimiento para entender este fenómeno y que sucederán todos los días 12 de cada mes, entre enero y julio, en distintas ubicaciones de Navarra. "La primera será en Baluarte, el próximo 12 de enero, y profundizará sobre cómo se vivió este fenómeno en Navarra en 1906, cuando tuvo lugar el último eclipse total de sol", ha explicado la responsable de NICDO.

En paralelo al ciclo, el programa educativo Escuela de Estrellas tendrá una edición especial vinculada este curso al eclipse, con herramientas e instalaciones novedosas para recrear este fenómeno y acercarlo a los centros educativos. "A estos centros les propondremos actividades de mediación especialmente pensadas para la participación del alumnado. Al igual que la actividad 'Un eclipse, mil miradas', con la que jugaremos a prepararnos para este fenómeno adelantándonos a la ubicación que tendrá el sol el próximo 29 de abril, que replicará la ubicación del sol el día del eclipse", ha señalado Noya.

En el caso de NICDO, se volcará especialmente en un programa específico de actividades, 'El día de las dos noches en Sendaviva', el propio 12 de agosto.

Toda la información relativa a estas actividades y al conjunto del proyecto se podrá consultar en la web www.eklipsenavarra.com y siguiendo el perfil en redes sociales @eklipse_navarra.

En el proyecto EKLIPSE participa también Fundación La Caixa y Marca Navarra. Forma parte de la iniciativa estatal 'Trío de Eclipses España', del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.