Navarra oferta 194 plazas para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud en la convocatoria 2025/2026

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra oferta un total de 194 plazas para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud en sus diferentes unidades y centros, según se ha recogido en la convocatoria del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para 2024/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado. En la anterior edición, Navarra ofertó 192 plazas.

Por primera vez, la Comunidad foral oferta dos plazas de formación para especialistas en Enfermería de Trabajo.

En la nueva convocatoria 2025/2026, el Servicio Navarro de Salud oferta 144 plazas para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud (el mismo número que en la convocatoria anterior), y 50 la Clínica Universidad de Navarra. En lo que se refiere a las 144 plazas dependientes del SNS, 82 corresponden al Hospital Universitario de Navarra (84 en 2024-25), y se mantiene el mismo número de plazas en Atención Primaria (42), y en Salud Mental (13), suben a 5 las plazas que se convocan en la Unidad Docente Multidisciplinar de Salud Laboral (3 en la anterior) y en la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública se mantiene con dos plazas.

En el Servicio Navarro de Salud, la distribución de las plazas es la siguiente: 108 plazas de medicina, 26 de enfermería, 4 de psicología, 4 de farmacia, 1 de biología y 1 de física.

La prueba de acceso para las diferentes titulaciones tendrá lugar el sábado 24 de enero de 2026.