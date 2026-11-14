Navarra participa con una ambulancia de Soporte Vital Avanzado en un macrosimulacro de catástrofes en Madrid

Participación de profesionales del Bidean y el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea en el simulacro celebrado recientemente en Madrid. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la Subdirección de Urgencias de Navarra y de la empresa pública de transporte sanitario BIDEAN participaron, en representación del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en las XXVII Jornadas Municipales sobre Catástrofes, organizadas por SAMUR-Protección Civil, celebradas recientemente en Madrid.

En el marco de las jornadas, la representación navarra participó en el macrosimulacro, que tuvo lugar en la Base Aérea de Cuatro Vientos, desplegando una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) e integrándose en un dispositivo de emergencias en el que intervinieron más de 500 profesionales de diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales.

Durante el ejercicio se recrearon escenarios de alta complejidad con múltiples víctimas, "poniendo a prueba los procedimientos de intervención sanitaria, la coordinación entre servicios y la capacidad de respuesta ante grandes emergencias".

El simulacro incluyó la evacuación y el traslado de pacientes a diferentes hospitales de referencia de Madrid, permitiendo evaluar la continuidad asistencial entre los equipos de emergencias extrahospitalarias y los servicios hospitalarios. En este contexto, la ambulancia de Navarra realizó el traslado y la transferencia de un paciente simulado al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, explican en un comunicado desde el Gobierno foral.

Desde la Subdirección de Urgencias de Navarra destacan que "la participación en este tipo de ejercicios constituye una oportunidad para reforzar la preparación operativa de los y las profesionales, compartir experiencias y conocimientos con otros servicios de emergencias y mejorar la coordinación interinstitucional, especialmente en situaciones de múltiples víctimas que requieren una respuesta sanitaria conjunta, rápida y eficaz".