Navarra pone en marcha una estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas

Archivo - El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, y el director general de Salud, Antonio López, han presentado este lunes la estrategia de prevención y atención a las personas con conductas suicidas en Navarra, un documento que nace con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional para prevenir el suicidio, mejorar la detección temprana del riesgo y garantizar una atención coordinada y eficaz a las personas afectadas.

Según ha explicado el consejero, "la conducta suicida constituye un problema relevante de salud pública debido a su complejidad, su carácter multifactorial y el profundo impacto que genera en las personas, las familias y la sociedad". En este contexto, las administraciones públicas desempeñan un papel clave en la articulación de respuestas preventivas y asistenciales y, con este propósito, el Gobierno de Navarra ha desarrollado esta estrategia, desarrollada en un marco de actuación integral que articula la respuesta institucional y la de distintos sectores sociales.

En Navarra, la tendencia epidemiológica muestra estabilidad. En 2025, un total de 39 personas fallecieron por suicidio en Navarra, lo que supone un descenso del 32,7% con respecto a 2024, la más baja registrada desde 2001. Por tanto, desde una perspectiva a largo plazo, la tendencia se mantiene estable y se refuerza la necesidad de una respuesta estructurada y sostenida.

La estrategia se fundamenta en un enfoque intersectorial y basado en la evidencia, que reconoce la influencia de factores individuales, sociales y comunitarios en la conducta suicida. Asimismo, como ha indicado Domínguez, "se alinea con el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2023 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026 y con el plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027 del Ministerio de Sanidad".

La coordinación de esta estrategia se ha llevado a cabo a través de la Comisión Interinstitucional de Coordinación para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas de Navarra (NaPRESUI). El proceso de elaboración ha sido participativo y multidisciplinar, ha contado con la participación de profesionales y entidades de distintos ámbitos. Se crearon seis grupos de trabajo y un grupo director en los que se trabajaron las acciones realizadas, las dificultades encontradas, los objetivos alcanzados y las propuestas de futuro. Con todo ello se realizó un análisis y diagnóstico de la situación actual y se elaboró un DAFO que permitió identificar necesidades, áreas prioritarias de actuación y los principales objetivos de la Estrategia.

El director general de Salud, Antonio López, ha detallado cuáles son las líneas de acción y objetivos de esta estrategia que "busca superar el estigma asociado al suicidio, mejorar la sensibilización social y facilitar el acceso a recursos de apoyo y atención especializada".

A partir de este diagnóstico, la estrategia establece nueve objetivos estratégicos orientados a mejorar la prevención, la detección y la atención a las conductas suicidas: mejorar los sistemas de información para analizar, planificar y actuar en la prevención de la conducta suicida; sensibilizar a la ciudadanía con el fin de construir una sociedad navarra bien informada y libre de prejuicios ante la conducta suicida y extender la formación sobre conducta suicida a todos los agentes implicados.

Además, se ha centrado en limitar el acceso a medios letales; mejorar la detección del riesgo de suicidio en grupos en situación de vulnerabilidad y mejorar la detección temprana del riesgo de suicidio en el ámbito educativo. También se ha establecido como objetivo estratégico coordinar las actuaciones de los servicios de emergencias y primera intervención e impulsar el abordaje de la conducta suicida en el ámbito sanitario, además de proporcionar el apoyo necesario a las personas que han perdido un ser querido por suicidio.

Según ha explicado López, de cada objetivo estratégico se despliegan distintas líneas de acción que "se estructuran desde un modelo integral de salud pública, actuando en los tres niveles de prevención: universal, para la población general; selectiva destinada a grupos vulnerables, e indicada para personas en riesgo identificado, e incorpora un eje específico de postvención".

Entre las acciones concretas destacan la creación del observatorio navarro para la prevención del suicidio, la formación específica de profesionales y agentes de distintos ámbitos, la mejora de circuitos de detección y derivación de personas en riesgo, el refuerzo de la coordinación entre servicios sanitarios, educativos y sociales, la incorporación de medidas dirigidas a las personas supervivientes y a sus entornos, entre otras.

Por último, el director general ha explicado los mecanismos de seguimiento y evaluación que permitirán monitorizar el grado de implementación de las medidas y valorar su impacto en la reducción de las conductas suicidas en Navarra, así como ajustar las intervenciones a lo largo del tiempo.

Para ello, "se hará el nombramiento de un comité de seguimiento de la estrategia y cada línea de acción incluye un plan de despliegue y de consecución, indicadores de resultado y responsables". "Con ello se pretende consolidar una respuesta institucional coordinada y sostenida que contribuya a reducir las conductas suicidas en Navarra, mejorar la atención a las personas en situación de riesgo y fortalecer las capacidades del sistema público y social para abordar este importante desafío", ha señalado López.