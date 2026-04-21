Navarra presenta en Alemania su estrategia Net Zero Tech Valley, pensada para impulsar la industria de energías limpias

El consejero Irujo junto a representantes de las regiones europeas y Montse Guerrero, subdirectora de Sostenibilidad y Economía Circular de la sociedad pública Sodena. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha presentado este lunes en la ciudad alemana de Hannover la iniciativa Navarra Net Zero Tech Valley, un instrumento para facilitar la implantación y desarrollo en Navarra de proyectos industriales vinculados a la fabricación de equipos y componentes para tecnologías asociadas a la producción de energías limpias.

Navarra Net Zero Tech Valleyse plantea como un ecosistema estratégico para acelerar la industria de tecnologías limpia en el territorio, según ha informado el Ejecutivo, que ha añadido que se trata de la primera iniciativa de estas características en el sur de Europa. La presentación del proyecto navarro se ha realizado ante representantes institucionales europeos como Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión Europea, con motivo del acto de lanzamiento de la red europea de Valles de Aceleración, celebrado en el marco de Hannover Messe, junto con representantes de Baja Sajonia, Lausitz y Países Bajos.

El objetivo de Navarra Net Zero Tech Valley es reforzar el tejido productivo y generar empleo de calidad en sectores como el almacenamiento de baterías, la energía eólica, solar, hidrógeno verde y tecnologías en redes eléctricas inteligentes (refuerzo de redes para atender a una futura demanda industrial). La iniciativa impulsa el crecimiento económico a través de la actividad industrial, y favorece tanto la llegada de nuevas inversiones como la consolidación de las empresas ya implantadas en la Comunidad foral.

"El Navarra Net Zero Tech Valley es una figura clave para el futuro industrial de la Comunidad foral. Hoy presentamos a Navarra como abanderada de esta iniciativa porque contamos con una base industrial sólida y un ecosistema completo en la fabricación de tecnologías limpias, como son las energías renovables, una cadena de valor industrial completa y un ecosistema bien conectado con las empresas, centros tecnológicos, formación y talento y apoyo de las instituciones públicas", ha resaltado el consejero Irujo.

SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, REDUCCIÓN DE PLAZOS Y COORDINACIÓN

Entre las medidas previstas se encuentran la simplificación de los procedimientos administrativos, la reducción de plazos y la coordinación entre administraciones, con el fin de ofrecer a las empresas "un entorno más ágil, predecible y orientado a resultados". En este sentido, se prevé la implantación de mecanismos de ventanilla única y de acompañamiento a lo largo de todo el proceso de implantación de la inversión.

Navarra cuenta con experiencias previas que ponen de manifiesto la importancia de estos factores para la atracción de inversión, basadas en la colaboración institucional y el seguimiento coordinado de los proyectos.

El evento, organizado por la Comisión Europea y presentado por Daniel Gerber, officer de la Dirección General Industria (DG GROW), se enmarca en las iniciativas europeas orientadas a trasladar las políticas industriales a proyectos concretos y reforzar la competitividad en sectores estratégicos.

El Navarra Net Zero Tech Valley se impulsa, a través de Sodena, desde la colaboración público-privada, con la participación de agentes industriales y entidades del ecosistema regional. Está concebido para contribuir a impulsar el desarrollo económico, atraer nuevas inversiones y consolidar la actividad industrial existente en Navarra.