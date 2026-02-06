Navarra presenta en EdTech sus plataformas tecnológicas que "garantizan la soberanía de la gobernanza educativa"

El director general de Digitalización y Servicios Educativos, Luis Calatayud, participa en el congreso EdTech. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha participado en EdTech, el mayor evento sobre tecnologías educativas que se celebra en España y uno de los más importantes de Europa, un foro en el que ha dado a conocer las plataformas tecnológicas "que garantizan la soberanía e independencia de su gobernanza educativa" y ha explicado cómo trabaja la red de Pensamiento computacional STREAM-IA en la que se integran ya 80 centros educativos de la Comunidad foral.

El director general de Digitalización y Servicios Educativos, Luis Calatayud, ha participado en la mesa destinada a analizar la "desburocratización" de las tareas del docente a través de la tecnología y la inteligencia artificial, "situando al alumnado y al docente en el centro". Junto a Calatayud estuvieron presentes otros directores y directoras Generales de Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha y el Principado de Andorra, así como el director general del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) y representantes de la industria y del Clúster EdTech de tecnología educativa.

Luis Calatayud destacó la "fuerte apuesta de la Comunidad foral de Navarra en los últimos años por mantener con recursos principalmente internos el desarrollo de sistemas de información de gestión y de aula como Educa, el Cuaderno del Aula, las adjudicaciones telemáticas de plazas (ATP), las revisiones de exámenes online y un largo etcétera, siempre con la ayuda de la industria tecnológica como complemento experto y especializado al trabajo desarrollado por el Departamento".

Este enfoque "permite al Departamento de Educación garantizar una soberanía e independencia con sus plataformas tecnológicas, lo cual garantiza una gobernanza adecuada de los datos, cuestión fundamental para poder tomar decisiones basadas en ellos y saber en todo momento qué está pasando en nuestro sistema educativo". Por otro lado, Calatayud manifestó que se está trabajando en mejorar Educa y las herramientas de aula, para hacerlas "más accesibles, más usables y que ayuden a los docentes en su desempeño diario".

EL TRABAJO NAVARRO EN IA

Con respecto a la integración de la inteligencia artificial (IA) en el aula y en los procesos educativos, Calatayud destacó "la necesidad de formar a docentes y alumnado en el uso y adaptación de esta tecnología emergente, que ha venido para quedarse, pero siempre con un enfoque pedagógico y con propósitos concretos". Además, se refirió a "la necesidad de hacerlo con las máximas garantías de seguridad y privacidad".

En este sentido, compartió con los asistentes la creación en Navarra de la red de Pensamiento computacional STREAM-AI, en el ámbito del Plan de digitalización educativa ikasNOVA. Esta red ofrece una serie de actividades formativas destinadas a incorporar la inteligencia artificial y el pensamiento computacional en el ámbito educativo.

El programa, dirigido al profesorado de diferentes etapas educativas, tiene como objetivo "la integración pedagógica, ética y segura de la IA en los centros educativos navarros". Para ello, desde ikasNOVA se proporcionan las herramientas y los conocimientos necesarios para aplicar esta tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las actividades del programa incluyen ponencias online, talleres presenciales y acceso prioritario a dispositivos y software, entre otros. En este momento, la red está formada por 80 centros de todas las etapas y se espera que para el curso que viene la red esté conformada por más de 100.

CONGRESO EDTECH BARCELONA 2026

EdTech Barcelona 2026 es el principal evento de tecnología educativa que se celebra en España. El congreso está impulsado por el Edutech Clúster, la asociación que agrupa a las empresas líderes en tecnología educativa en España, y por Fira de Barcelona, uno de los organizadores feriales más importantes de Europa. Este año la temática central del mismo ha sido la integración de la IA en el ámbito educativo. Por ello, en el evento líderes educativos, investigadores, administraciones y empresas han reflexionado juntos sobre los usos reales de la IA en educación.