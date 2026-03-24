Navarra promociona en la Ribera su turismo gastronómico con una treintena de periodistas y creadores de contenido

Jorandas de promoción turística de la alcachofa de Tudela. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo del Ejecutivo foral ha celebrado este martes una acción destinada a promocionar el turismo gastronómico de Navarra, centrada en el cultivo de la alcachofa de Tudela y del resto de verduras de primavera, como los espárragos, los cogollos, las cebolletas, los guisantes, las habas o los ajos tiernos, entre otras.

En la jornada ha participado la consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral, Rebeca Esnaola, y se ha contado además con la asistencia de una treintena de periodistas y creadores de contenido en redes sociales tanto nacionales como regionales, y también del sur de Francia. En total, las personas invitadas reúnen a más de 4,5 millones de seguidores en redes sociales interesados en los viajes, la gastronomía y el estilo de vida.

Han asistido además a esta actividad el presidente de la Indicación Geográfica Protegida de la Alcachofa de Tudela, Guillermo Agorreta, y el doctor en Econometría Borja Balparda. También se ha invitado a una quincena de representantes del sector turístico y de alcaldes y representantes municipales de localidades de la zona de la Ribera.

Durante la celebración de esta acción promocional, la consejera Esnaola ha remarcado que Navarra "no se entiende sin sus productos agrícolas y su gastronomía", y ha subrayado que la Comunidad cuenta con "los mejores productos", que pueden "prepararse de la manera más tradicional pero también de manera sofisticada e innovadora".

Asimismo, Esnaola ha querido recordar el lema de una de las campañas turísticas puestas en marcha por la Dirección General de Turismo: 'Manda la tierra'. "En Navarra no mandan las prisas ni los productos de moda", ha incidido, "sino que manda la estación del año, la climatología y los cuidados de quienes trabajan la tierra, nuestros agricultores y agricultoras".

DESARROLLO DE LA JORNADA

La actividad se ha realizado en una finca de cultivo de alcachofas en las inmediaciones de Buñuel, y posteriormente el grupo participante se ha trasladado hasta El Bocal. En concreto, se ha realizado un taller de recogida, preparación y elaboración de alcachofas en el propio campo, y posteriormente los invitados han podido conocer las propuestas gastronómicas de Luis Salcedo y Jesús Aguado, chefs de los restaurantes tudelanos El Choko de Remigio y Topero, respectivamente.

El objetivo principal de esta actividad ha sido generar notoriedad en la gastronomía navarra, y presentar a la Comunidad foral como un destino turístico que ofrece "un equilibrio perfecto entre paisajes de gran autenticidad, una despensa repleta de productos singulares y la hospitalidad de una sociedad que vive su gastronomía como una parte esencial de su identidad". En esta línea, se ha querido también destacar con esta propuesta que el comienzo de la temporada de las verduras de la primavera, precisamente en estas fechas, supone una ocasión ideal para visitar Navarra, ha expuesto el Ejecutivo.

Esta actividad se ha realizado en línea con otra acción que se llevó a cabo en octubre del año pasado, centrada en esa ocasión en el pimiento del piquillo de Lodosa, también uno de los productos más reconocidos de la gastronomía de la Comunidad.

PLAN DE MARKETING DIGITAL NAVARRA ENOGASTRONÓMICA

La acción de promoción turística celebrada este martes forma parte del Plan de Marketing Digital Navarra Enogastronómica, financiado con fondos Next Generatios EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con este plan, la Dirección General de Turismo está realizando entre septiembre del pasado año y el próximo mes de mayo una serie de acciones de marketing digital, de creación de contenidos y de promoción en redes sociales, con la finalidad de posicionar a la Comunidad foral como "un destino de turismo gastronómico sostenible y responsable, bastado en el respeto a la tierra y a sus ciclos naturales".