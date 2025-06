Navarra registra un récord de empleo con 316.137 personas trabajando

Maeztu destaca "el gran dinamismo, la estabilidad, y la capacidad de creación del empleo" de la Comunidad foral

PAMPLONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en mayo un nuevo récord de empleo con 316.137 personas trabajando. La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado respecto al mes de abril en 2.945 personas, un 0,94% más, mientras que el crecimiento anual registra 4.874 afiliaciones más, lo que supone un incremento de 1,57%, según ha destacado el Gobierno foral en una nota.

Además, el número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL) desciende en 532 personas en el mes de mayo, una reducción del 1,8%, lo que sitúa la cifra de paro por debajo de la cota de las 29.000 personas, por primera vez desde el año 2008. Exactamente, Navarra registra 28.959 personas en desempleo, 820 manos que hace un año, un descenso interanual del 2,75%.

Respecto a la contratación, el número de contratos realizados en mayo ha sido de 23.927, un 22,2% más que en abril y un 0,1% menos que en mayo del pasado 2024. En el mes de mayo se han registrado 4.848 contratos indefinidos, lo que suponen un 20,3% del total de la contratación del mes.

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu, ha realizado una valoración "muy positiva" de los datos del mes de mayo, que según ha destacado "constatan el gran dinamismo, la estabilidad, y la capacidad de creación del empleo" de la Comunidad Foral.

"Navarra no solo cuenta con el mayor número de personas trabajando de su historia, sino que, además, ha vuelto a bajar de las 29.000 personas paradas, datos que no se registraban desde octubre de 2008. Son cifras históricas que reflejan que avanzamos en la buena dirección en las políticas públicas que se despliegan desde el conjunto del Gobierno y a través del diálogo social, y esto se plasma en un escenario de fortaleza de nuestro tejido empresarial que no solo sigue siendo competitivo, sino que sigue generando empleo y nuevas oportunidades", ha señalado.

Los sectores en los que se ha dado un mayor descenso mensual del número de personas paradas han sido el sector servicios (516 personas menos en un mes, un descenso del 2,5%), seguido del sector primario con 44 personas menos (descenso del 3,8%) y la construcción con 15 menos (bajada del 1,2%), mientras que la industria ha registrado 43 personas desempleadas más (un aumento del 1,2%). La categoría sin empleo anterior no ha registrado cambios, manteniendo el mismo número de personas desempleadas.

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en Servicios (467 menos, un descenso del 2,3%), en las personas Sin empleo anterior (184 menos, una bajada del 5,2%), en el sector primario (134 menos, un 10,7% menos) y la Construcción, con 76 personas menos (descenso del 5,9%). En cuanto a la Industria, con 139 personas desempleadas más en la única categoría en la que se registra un incremento anual, del 4,1%.

La variación mensual del desempleo por sexo refleja que el descenso mensual del desempleo ha sido algo superior en los hombres. Así, los hombres registrados como parados se reducen en un mes un 2,2% (245 parados menos) mientras que el número de paradas se reduce un 1,6% (287 paradas menos en un mes). En términos anuales, la variación del desempleo también resulta más positiva para los hombres, ya que el número de desempleados desciende un 5,2% (603 hombres parados menos), mientras que, el de paradas desciende un 1,2% (217 desempleadas menos en un año).

"De este modo, la distribución del desempleo resulta todavía claramente desequilibrada. A finales de mayo, el 61,9% de las personas registradas como paradas en Navarra han sido mujeres (17.931), frente al 38,1% de hombres (11.028)", ha señalado el Gobierno foral.

Respecto a la edad, se produce un descenso mensual del desempleo en todos los tramos de edad. En términos absolutos, cabe reseñar el descenso de 192 personas paradas de entre 25 y 34 años (3,7% de descenso mensual), la bajada de 139 personas desempleadas de más de 54 años (descenso del 1,6%), y, seguida de cerca, por la bajada de 125 personas desempleadas de entre 45 y 54 años (bajada del 1,9%).

Con menores descensos mensuales están las 63 personas desempleadas menos de entre 35 y 44 años (descenso del 1,1%) y las 13 personas paradas menos menores de 25 años (descenso de 0,5%). Asimismo, en cuanto a la variación anual, se dan descensos en todos los tramos de edad, de entre ellos se destaca el rango de entre 35 y 44 años, con 292 personas desempleadas menos (bajada del 4,7% de descenso anual), también desciende con intensidad las personas paradas de 45 a 54 años con 250 personas menos (descenso del 3,7%).

De esta forma, del total de personas desempleadas al finalizar el mes, el 9,4% son menores de 25 años (2.721) y tres de cada diez (30,4%, 8.881) son personas paradas de más de 54 años. Por nacionalidad, el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha descendido respecto al mes de abril en 323 (un 1,4%). Por su parte, las personas paradas con nacionalidad extranjera se han reducido en un 3% (209 menos). En un año (mayo 2024-mayo 2025) el número de personas paradas con nacionalidad española se ha reducido un -2,5% (567 personas paradas menos). En el mismo sentido, se ha producido un descenso en términos relativos, más intenso del número de personas paradas con nacionalidad extranjera (descenso del 3,6%, 253 menos). De esta forma, del total de personas registradas como paradas, el 23,2% tiene nacionalidad extranjera (6.710).

En cuanto al nivel de estudios, en un mes se produce un descenso del número de personas paradas con estudios básicos (hasta primera etapa de Secundaria), exactamente 494 menos (un descenso del 2,3%). A continuación, se encuentra el descenso del número de personas paradas con estudios universitarios (39 menos, un 1,5% menos). En cuanto al resto de categorías, se reducen en 19 (descenso del 0,9%) las personas de FP de Grado medio y en 6 las de FP Grado superior (descenso del 0,3%), mientras que las personas con estudios de Bachillerato se incrementaron en 26 (1,4%). De esta forma, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de secundaria suponen el 71% del total (se trata de 20.560 personas paradas con ese nivel de estudios).

En lo que se refiere a las agencias de empleo, se produce un descenso mensual del paro en todas las agencias salvo en las de Alsasua (67 personas, +9,4%) y Estella-Lizarra (14 personas, +0,8%).

La caída del paro registrado en la agencia de Aoiz ha sido del 7% (52 personas paradas menos en un mes); en la de Lodosa, del 2,9% (36 menos); en la agencia de Tafalla, del 2,5% (50 menos); en las agencias de Pamplona en su conjunto ha bajado un 2,5% (439 menos); en la de Santesteban, un 2,4% (13 personas paradas menos en un mes), y en la agencia de Tudela, un 0,5% (23 personas paradas menos).

En un año, en la agencia de Santesteban se ha dado una disminución del paro del 6,5% respecto al mes de mayo de 2024, se trata de 37 personas paradas menos. En la agencia de Aoiz, se ha registrado un descenso del 5,5% (40 menos); en la de Estella-Lizarra ha habido una bajada del 4,4% (78 personas paradas menos en un año); en la de Tudela, un 3,2% (162 personas menos); en las agencias de Pamplona, un 3% (534 menos); en la agencia de Lodosa, un 2,6% (32 menos), y en la de Tafalla el descenso ha sido del 1,1% (22 menos). Por su parte, la mayor variación interanual y en sentido contrario se ha registrado en la agencia de Alsasua, con un aumento del 12,2% (85 personas más).