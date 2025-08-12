Navarra terminó junio con 614,71 millones de euros de fondos europeos recibidos y 336,12 millones ejecutados

Archivo - Sede del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra llegó al final de junio con una financiación asignada de 616,83 millones de euros para proyectos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través de los fondos MRR, el instrumento excepcional europeo de recuperación temporal Next Generation.

De esta financiación, según han informado desde el Gobierno de Navarra en una nota, se han recibido y contabilizado 614,71 millones. Además, al finalizar el mes, el sistema contable indicaba que se han autorizado gastos para el periodo de 2020 a 2026 por un volumen de 608,31 millones y reconocido gastos por un volumen de 366,12 millones de euros.

En cuanto al número de proyectos gestionados por cada departamento, las cifras siguen la tendencia de meses anteriores y el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo, así como el de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, son los que más iniciativas gestionan, con 24 y 18 acciones, respectivamente.

El de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, por su parte, es el departamento que más financiación concentra, situándose en los 112,3 millones de euros para el periodo 20-26.

Como todos los meses, en la web Gobierno Abierto se publica la información sobre los perceptores de fondos. Estos datos se extraen, de igual modo que la información de los proyectos y cantidades asignadas, del sistema contable del Gobierno de Navarra, y se vuelcan en una herramienta que permite conocer nombres y apellidos o razón social de los beneficiarios, así como las cantidades que han percibido, de modo que es posible conocer si la financiación recae en un particular, una empresa o una entidad local.

En nextgeneration.navarra.es también se encuentra toda la información que afecta a estas ayudas: convocatorias, entidades y personas perceptoras, cantidades.