Navarra vuele a batir nuevo récord de personas trabajando con 317.534 afiliaciones, 4.913 más que hace un año

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha registrado en noviembre un nuevo récord de personas trabajando, con 317.534 afiliaciones a la Seguridad Social, 4.913 más que hace un año, un aumento del 1,57%. La variación intermensual ha supuesto un 0,12% más de afiliaciones (382 afiliaciones más en un mes). Con estos datos, Navarra vuelve a alcanzar la cota máxima histórica de empleo por segundo mes consecutivo, según ha destacado el Gobierno foral en una nota.

Por su parte, y como suele ser habitual en los meses de noviembre, las personas desempleadas registradas en las oficinas del SNE han aumentado. El paro registrado es de 253 personas paradas más, supone un aumento del +0,87% mensual, pero se reduce en términos anuales con 971 personas paradas menos que hace un año, lo que supone un -3,22% menos que en noviembre de 2024. La cifra de paro se sitúa en 29.212 personas.

"Por tanto, nos encontramos en niveles de desempleo similares a los de finales de 2008. Este aumento de 253 personas mantiene la tendencia de los tres años anteriores, ya que tanto en noviembre del 2022 como en noviembre 2023 y noviembre de 2024 se registraron incrementos", ha destacado el Gobierno de Navarra.

Por su parte, el número de contratos registrados en noviembre ha sido de 22.114, de los cuales 4.693 han sido indefinidos (21,2%). En lo que va de año (enero-noviembre) se han registrado 56.253 contratos indefinidos, un 147,5% más que en los primeros once meses de 2021.

La variación mensual del desempleo por sexo resulta desigual. Así, el número de desempleados aumenta un +2,8% (309 parados más) mientras que el número de paradas baja un -0,3% (56 paradas menos en un mes). En términos anuales, la variación del desempleo resultado algo más positiva para las mujeres, ya que el número de desempleadas desciende un -3,3% (611 mujeres paradas menos), mientras que el de parados se reduce con menos intensidad, un -3,1% (360 desempleados menos). De esta forma, la distribución del desempleo sigue siendo desigual. A finales de noviembre, el 61,3% de las personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (17.903) frente al 38,7% de hombres (11.309).

Respecto a la edad, se produce un aumento mensual del paro en cuatro de los cinco tramos de edad. Entre ellos destaca el número de personas jóvenes paradas menores de 25 años, siendo el único grupo que desciende, concretamente en 6 personas (-0,2%). En cuanto a los tramos que suben, en primer lugar, se encuentran los mayores de 55 años, que suben en 30 personas (+0,3%). En segundo lugar, se encuentra el rango de personas entre 35 y 44 con 62 personas más (+1,1%), seguido de las personas entre 45 y 54 años con 75 personas paradas más (+1,1%). En mayor medida, las personas de entre 25 y 34 años son las que mayor aumento registras, con 92 personas paradas más (+1,9%).

Del total de personas desempleadas al finalizar el mes, el 10% son menores de 25 años (2.922) y tres de cada diez (30,2%, es decir, 8.813) son personas desempleadas de más de 54 años.

Por nacionalidad, el número de personas paradas con nacionalidad extranjera ha aumentado respecto al mes de octubre en 104 (un +1,6%) y, de igual manera, el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha aumentado en un +0,7% (149 más en un mes). En un año (noviembre 2024-noviembre 2025) el número de personas paradas con nacionalidad española ha descendido un -2,4% (571 menos), mientras que la bajada de personas paradas con nacionalidad extranjera ha sido del -5,8% (400 menos). De esta forma, actualmente del total de personas registradas como paradas, el 22,1% tiene nacionalidad extranjera (6.461).

En cuanto al nivel de estudios, en un mes se produce un descenso de 25 (un -1,2%) personas paradas con hasta FP Grado Medio. Por el contrario, en todas las demás etapas formativas el número de personas paradas ha subido. Los de hasta primera etapa de Secundaria han aumentado en 257 personas paradas más (+1,3%), experimentando la mayor subida porcentual. En segundo lugar, se encuentra el aumento de 12 personas con Bachillerato, seguidos por los parados de FP Grado Medio, con 9 personas (+0,4%) y, por último, los de estudios universitarios que se mantienen sin ningún cambio. Con todo ello, del total de personas paradas en Navarra, aquellas con un nivel de estudios hasta la primera etapa de Secundaria, suponen el 69,3% del total (se trata de 20.242 personas paradas con ese nivel de estudios).

En lo que se refiere a las agencias de empleo, únicamente se produce un descenso mensual del paro en la agencia de Alsasua (un -0,5%, 4 personas paradas menos). En cuanto a los aumentos del paro registrado, el mayor incremento en términos relativos se ha dado tanto en la agencia de Santesteban (+4,8%, 25 personas paradas más) como en la de Estella-Lizarra (+3,2%, 53 personas paradas más). Les siguen la agencia de Tafalla (+2,6%, 49 personas paradas más), la agencia de Aoiz (+2,4%, 16 personas paradas más), Lodosa (+1,3%, 15 más en un mes), la de Tudela (+1,2%, 57 personas más) y, por último, la de Pamplona (+0,2%, 42 más).

En un año, se produce una bajada del desempleo en todas las agencias, a excepción de la de Alsasua. Los descensos del paro han sido los siguientes: en la agencia de Tafalla se ha dado una bajada del paro del -5% respecto a noviembre de 2024, se trata de 103 personas paradas menos. En la de Lodosa el descenso ha sido de un -4,5% (54 personas paradas menos), en la de Estella ha bajado un -3,8% (68 personas menos), en la de Pamplona -3,7% (674 menos), en Aoiz -2,9% (21 menos), en Santesteban -1,4% (8 menos) y en la de Tudela -1,2% (60 menos). Finalmente, Alsasua registró un aumento interanual del +2,4% (17 personas más).

Por otra parte, en todos los sectores se ha producido un aumento del desempleo, a excepción del Sector Primario, en el cual se ha registrado un descenso del -0,5% (6 personas paradas menos). Con la mayor subida en la variación intermensual nos encontramos con el sector industrial, con 80 personas paradas más (+2,2%). En segundo lugar, se encuentra los que estaban sin empleo anterior con una subida del +1,6% (51 personas paradas más) seguida de la construcción, con un aumento del +1,3% (15 personas paradas más) y el sector servicios con una subida de un +0,6% (113 más).

En un año, los mayores descensos del número de personas desempleadas se han dado en el sector primario (129 menos, -10,6%), en la construcción (80 menos, -6,3%), sector servicios (780 menos, -3,8%), y finalmente con 92 personas menos (-2,7%) en el grupo de sin empleo anterior. En cuanto a la industria con 110 personas desempleadas más es la única categoría en la que se registra un incremento anual, del +3,1%.

Por último, respecto al desempleo de larga duración, ha empeorado ligeramente, con 40 personas más paradas de larga duración que en octubre (variación del +0,3%). Aunque, anualmente se ha producido un descenso de 193 personas paradas de larga duración, un -1,6%. Actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 41,7%, es decir, 12.182 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación de paro más de un año).

En cuanto a la contratación, en noviembre se han registrado 22.114 contratos, un -22,6% menos que en el mes anterior (6.467 contratos menos). En términos anuales se ha producido un incremento del +1,1% respecto al mes de noviembre de 2024 (231 contratos más).

Por tipo de contrato, se han formalizado 4.693 contratos indefinidos y 17.421 contratos temporales. De esta forma, del total de los contratos registrados en noviembre, el 21,2% han sido indefinidos.

Del total de los contratos indefinidos registrados en el mes de noviembre, el 38,8% se han registrado para menores de 30 años (1.819 contratos), el 47,3% (2.220) han sido contratos indefinidos a mujeres y el 34,4% (1.610) de los contratos indefinidos han sido para personas con nacionalidad extranjera.