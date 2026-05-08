Los navarros que viajaban en el crucero del brote de hantavirus lo dejaron el 1 de abril y no se consideran contactos

Archivo - El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este viernes que los viajeros de la Comunidad foral que se encontraban en el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, "salieron del crucero el día 1 de abril, sin haber estado en ningún momento en contacto con los pasajeros implicados en el brote actual" y ha señalado que no se contempla "ninguna medida especial sobre ellos".

Remírez ha respondido de esta forma en la red social X a un mensaje de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien había indicado que ha conocido que nueve navarros viajaron en el crucero en abril antes de la alerta internacional y exigía que "Sanidad Exterior del Ministerio confirme si más españoles estuvieron en contacto con el grupo donde se detectó el brote".

El portavoz del Gobierno foral ha pedido en su mensaje a la consejera de la Comunidad de Madrid que "deje de confrontar y de utilizar a ciudadanos/as navarros/as en sus estrategias partidistas". "Los viajeros de Navarra salieron del crucero el día 1 de abril, sin haber estado en ningún momento en contacto con los pasajeros implicados en el brote actual", ha señalado.

Tras ello, Remírez ha añadido que "las personas de Navarra no se consideran contactos, ni se contempla ninguna medida especial sobre ellos".

Además, ha asegurado que el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra está "en total coordinación" con el Ministerio de Sanidad y pide a la Comunidad de Madrid que haga "lo mismo".