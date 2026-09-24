NEXUS 2026 analiza el nuevo escenario europeo de innovación y competitividad

Participantes en la quinta edición de NEXUS – Where Navarra Meets Europe. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de NEXUS - Where Navarra Meets Europe, encuentro organizado por ADItech, coordinador del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), y financiado por la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, ha reunido este jueves en el Hotel Tres Reyes de Pamplona a empresas, startups y agentes del sistema navarro de I+D+i, para profundizar en las oportunidades de colaboración internacional, la evolución de los partenariados europeos y las claves del futuro Programa Marco FP10, décimo plan de investigación e innovación de la UE.

La jornada ha puesto de manifiesto que Europa "afronta un nuevo ciclo, en el que ganan peso la competitividad, la capacidad de generar impacto y la conexión entre investigación, tecnología y mercado". En este contexto, el futuro FP10, que dará continuidad a Horizonte Europa a partir de 2028, "se presenta como una oportunidad para que Navarra refuerce su posicionamiento internacional y prepare al tejido científico, tecnológico y empresarial ante las nuevas prioridades europeas", destacan en un comunicado desde el Gobierno foral.

La jornada ha comenzado con la bienvenida institucional del director general de Acción Exterior del Gobierno de Navarra, Sergio Pérez, del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra. "Que desde Navarra hayamos participado en 442 proyectos europeos e internacionales y colaborado con 289 regiones entre 2021-2025 no es casualidad. Es fruto del trabajo en auzolan entre empresas, centros I+D+i, universidades y Administración. Es fruto de una apuesta decidida por más Navarra en Europa y más Europa en Navarra", ha indicado.

Tras la intervención institucional, Diego Garrido, director general de ADItech, ha abierto el encuentro subrayando el papel de NEXUS como "espacio de conexión entre el tejido científico, tecnológico y empresarial de Navarra y las grandes prioridades europeas de innovación".

A continuación, Ángela Ustárroz, responsable de Proyección Internacional de ADItech, ha presentado la iniciativa Horizonte Redes y su contribución al posicionamiento activo de Navarra en las redes y partenariados europeos. Además, ha resaltado los principales cambios que se perfilan en el próximo FP10, y, que marcarán el acceso a las oportunidades europeas en los próximos años: "la simplificación de la gestión de los proyectos, una evolución en el modelo de colaboración entre Europa, los Estados y las regiones, el creciente protagonismo de las tecnologías de doble uso, que conectan los ámbitos civiles y de defensa; y nuevos enfoques en la evaluación de los proyectos, con una mayor presencia de la inteligencia artificial y de la interacción directa con los consorcios".

Uno de los contenidos centrales de Nexus 2026 ha sido la mesa redonda 'Redes y Partenariados Europeos', en la que representantes de iniciativas europeas vinculadas a Horizonte Europa han compartido su visión sobre las prioridades, oportunidades y retos de los próximos años. En la sesión han participado Geraldine Joanny, de Innovative Health Innitiative, (IHI), Eva Schillinger, de Innovative Advanced Materials Innitiative (IAM-I); Elena Bonvecchio, de Batteries European Partnership Association (BEPA); y el Dr. Juan Climent, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Durante sus intervenciones, los ponentes han abordado las oportunidades que los partenariados europeos pueden ofrecer a empresas, startups y agentes del SINAI, así como la importancia de participar "de forma estratégica" en estos espacios para "anticipar prioridades, generar alianzas internacionales y acceder a futuras convocatorias".

Nexus 2026 también ha incluido un caso práctico de participación empresarial navarra en proyectos europeos. Manuel Román, de ISANATUR, ha presentado el proyecto Up4Health, financiado a través de una convocatoria de CBE JU, y ha compartido la experiencia de esta pyme en un consorcio europeo, mostrando cómo las empresas navarras pueden incorporarse a iniciativas internacionales de alto valor añadido.

Tras el café, la jornada se ha centrado en el futuro de la política europea de I+D+i con una sesión dedicada al FP10, el próximo Programa Marco de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. La Comisión Europea ha propuesto dotar al futuro Horizonte Europa con 175.000 millones de euros, una propuesta que busca "reforzar la capacidad de Europa para impulsar la innovación y la competitividad".

En este contexto, representantes de Zabala, BeePlanet, Lurederra y CDTI han analizado las perspectivas del nuevo programa, sus posibles orientaciones y las implicaciones para las entidades navarras interesadas en participar en futuras convocatorias.

La sesión, moderada por Silvia Ojer, directora de la Oficina de Proyectos Europeos, ha servido también para contextualizar los resultados de Horizonte Europa 2021-2027 y reflexionar sobre cómo puede prepararse Navarra para el nuevo ciclo europeo de financiación. Tras el turno de preguntas, la directora de la Oficina de Proyectos Europeos, ha puesto fin al evento.

La jornada ha finalizado con un espacio de networking y aperitivo, concebido para facilitar el contacto entre asistentes, ponentes y entidades participantes, así como para explorar nuevas vías de colaboración europea para el ecosistema navarro de I+D+i.

NEXUS se enmarca en Horizonte Redes, una iniciativa de ADItech financiada por la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra. Desde su puesta en marcha en 2020, esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la participación de los agentes del SINAI y de las empresas navarras en el ámbito europeo y facilitar su conexión con redes, partenariados y oportunidades de colaboración internacional.

A través de acciones como misiones empresariales a Bruselas, webinars, información sobre oportunidades europeas y encuentros como NEXUS, Horizonte Redes trabaja para acercar las oportunidades de Europa al tejido científico, tecnológico y empresarial de Navarra.

SOBRE EL SISTEMA NAVARRO DE I+D+I, SINAI

El SINAI, Sistema Navarro de I+D+i, está compuesto por 47 entidades públicas y privadas que trabajan de forma coordinada en la generación de conocimiento, en su transferencia al tejido empresarial y en el beneficio de la sociedad. De todos ellos, 23 son agentes encargados de ejecutar la I+D, 23 son entidades singulares, que apoyan la difusión y promoción de esa I+D, y el agente coordinador, que es ADItech.

Entre los agentes encargados de ejecutar la I+D se encuentran dos universidades: Universidad de Navarra y Universidad Pública de Navarra; un instituto de investigación sanitaria: Idisna; tres centros de investigación: CIMA, IdAB y Navarrabiomed; seis centros tecnológicos: AIN, CENER, CNTA, Intia, Lurederra y NAITEC; y 11 unidades de I+D+i empresariales: MC3, GLS, Florette, IED, Solidus, Cosmos, Profesor Octopus, Tetrace, Espiga I+D, Sortech y Zinks.

ADItech es la entidad coordinadora del SINAI. Se dedica a la coordinación de dichos agentes y a la dinamización de la relación entre ciencia, tecnología, empresa y sociedad en Navarra. Engloba su trabajo en cuatro ejes principales: colaboración y excelencia; innovación y transferencia; proyección internacional; y comunicación y divulgación. Las actividades del SINAI y ADItech se reflejan en la Ley Foral de Ciencia y Tecnología (15/2018).