NICDO lanza la licitación del sistema de proyección y equipamiento de la nueva sala Tornamira del Planetario

Sala Tornamira. - PLANETARIO DE PAMPLONA

PAMPLONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La renovación del edificio de Planetario Pamplona y la recuperación de su sala de proyecciones prosigue la hoja de ruta establecida con la licitación, este mes de diciembre, del sistema de proyección y el equipamiento de la Sala Tornamira. Esta sala fue la más afectada por el incendio que sufrió esta instalación, gestionada por la sociedad pública de Gobierno de Navarra NICDO, el pasado mes de enero.

El pliego de licitación incluye la recuperación de la cúpula de proyección, de 20 metros de diámetro, de tipo hemisférico (180°), destinada a proyección fulldome y plenamente compatible con sistemas de proyección óptico-mecánicos (proyector de estrellas) y digitales; el proyector estelar optomecánico, que proporcionará una reproducción óptica precisa y realista del firmamento, y que se instalará sobre el elevador central -como en el anterior proyector ZEISS, que quedó completamente calcinado en el incendio-, retraíble bajo el suelo de la futura sala.

Asimismo, el pliego recoge el suministro, instalación y puesta en marcha del software de simulación astronómica y del software necesario para la operación del sistema de planetario; así como el sistema de sonido envolvente con cobertura uniforme en toda la sala; el sistema de iluminación general, ambiental, escénica y técnica para la sala del planetario y la cúpula de proyección; la nueva consola de control, que se ubicará en la propia sala, ha informado el Planetario.

También se contempla la propia dotación de la sala, que se busca que resulte flexible e innovador en cuanto su configuración y dotaciones.

La entidad que obtenga la máxima valoración se encargará del suministro, transporte, instalación, montaje y puesta en funcionamiento de todos los elementos y sistemas recogidos en el pliego.

El plazo máximo de ejecución se estima en 13 meses tras la firma del contrato, indicándose también que el inicio del proyecto será inmediato, con un presupuesto estimado de casi 2,5 millones de euros.