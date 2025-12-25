La nieve obliga al uso de cadenas para circular por el puerto de Belagua

Archivo - Estación de esquí Larra - Belagua, en el valle de Roncal, en una imagen de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nieve hace obligatorio el uso de cadenas u otros equipos invernales para circular este jueves por la carretera NA-137 (Burgui-Isaba-Francia) desde el kilómetro 51, refugio de Belagua.

El Gobierno de Navarra recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la Comunidad foral ante la posibilidad de nevadas de carácter débil, principalmente en el Pirineo oriental.

Cabe recordar que en el Pirineo permanecen cerradas dos carreteras como es habitual durante todo el invierno por la presencia de nieve. Se trata de la NA-2011, Salazar-Francia, RD-26, Port de Larrau, sin servicio de vialidad invernal entre los kilómetros 7 y 20 (bosque de Saint Joseph) en territorio francés, y de la NA-2012 Ochagavía, cortada desde el kilómetro 7,2, por ventisqueros.