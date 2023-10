No prospera la iniciativa de UPN para crear una ponencia parlamentaria sobre la deslegitimación del terrorismo

PAMPLONA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Parlamento de Navarra ha rechazado este viernes una iniciativa presentada por UPN para crear una ponencia con el objetivo de "fijar un marco ético común y compartido que sirva de base para la total deslegitimación de la violencia de origen político, es decir, del terrorismo".

La propuesta de los regionalistas ha recibido el voto en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, mientras que ha contado con el apoyo de PP y Vox, además del de UPN.

En la exposición de motivos, la iniciativa impulsada por UPN da cuenta de las consecuencias que "durante décadas" dejó el terrorismo en Navarra, donde pese a la proliferación de "asesinatos, heridos, amenazas y extorsiones, no hubo lugar a una condena unánime" y, a ese respecto, alude al acuerdo programático de las fuerzas políticas que sostuvieron el anterior Gobierno, a fin de hacer constar que en el mismo figuraba la propuesta de creación de una ponencia con idéntico objeto, que "nunca llegó a constituirse".

Es por eso por lo que, "cinco años después de que la principal organización terrorista activa en Navarra (ETA) anunciara su disolución" y dado que, pese a "cumplir" la ley de Partidos, "las fuerzas herederas de aquellas formaciones que le prestaron apoyo estratégico, táctico y político todavía no han dado el paso de condenar", es preciso "fijar un marco ético común y compartido", ya que, de otra manera, "sin ese rechazo explícito, no es posible avanzar ni tener garantías de no repetición", señala la propuesta de UPN.

Entre las organizaciones terroristas que se citan como responsables de "sembrar el terror en Navarra", figuran, además de ETA, los Comandos Autónomos Anticapitalistas, Iraultza, la Triple A y los Grupos Armados Españoles.

ITXASO SOTO, NUEVA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN

Antes de esta votación, la parlamentaria de Geroa Bai Itxaso Soto ha sido elegida nueva presidenta de la Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, cargo en el que sustituye a Uxue Barkos, tras su elección como senadora por la Comunidad foral.

Soto ha recabado 8 votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. Además, se han registrado cinco votos en blanco y uno nulo.

Completan la Mesa de la Comisión Javier Trigo (UPN), en calidad de vicepresidente, y Carlos Guzmán (Contigo-Zurekin), como secretario.