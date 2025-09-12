Noáin acoge la X Feria Ecológica de Navarra con 40 puestos con productos agroalimentarios, cosméticos y artesanales

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mari Aierdi, en su visita a la Feria Navarra Ecológica de Noáin. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno foral, José Mª Aierdi, ha visitado este viernes la Feria Ecológica de Navarra, que este viernes ha inaugurado su X edición en Noáin, mostrando productos agroalimentarios, cosméticos y artesanales cultivados y elaborados con técnicas que cumplen los estándares ecológicos.

En su recorrido por los puestos de aceites, quesos, vinos, frutas y verduras, conservas, miel o mermeladas, entre otros productos, ha estado acompañado por Mª José Arrondo, presidenta del Consejo de la Producción Ecológica Agraria de Navarra (CPAEN), entidad que inspira y organiza el evento.

La venta directa y el contacto con los productores a través de 40 puestos es uno de los principales atractivos de la Feria, ubicada en el Parque de los Sentidos de Noáin (Valle de Elorz). También se ha realizado un homenaje a la agricultura ecológica amenizado por la saxofonista Ana García.

En un comunicado, el Gobierno de Navarra ha destacado que la agricultura ecológica, así como la producción de productos con estos estándares, proporciona "oportunidades laborales y económicas para el mundo rural, la permanencia de la población en los municipios y el uso de técnicas de cultivo respetuosas con el medio ambiente". El Ejecutivo foral apoya al sector con cerca de 4 millones de euros.

La Feria está abierta hasta el próximo domingo con actividades lúdicas para niños, música y 'Otro mundo es posible', un espacio de aprendizaje y debate con personas relevantes del mundo ecológico, en torno a la salud, la ecología y el respeto al medio ambiente.