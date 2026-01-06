Normalidad en horarios y recorridos de todas las líneas del TUC salvo en Artica, Gorraiz y Olloki

Archivo - Una persona sujeta un paraguas mientras espera a un autobús (archivo)- Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Todas las líneas del Transporte Urbano Comarcal (TUC) están prestando servicio "con normalidad en horarios y recorridos" a pesar de la nieve, excepto la L14, L20 y L23.

En concreto, según han informado desde la empresa TCC, la L14 no accede a Artica; la L20 en Gorraiz sólo accede hasta la rotonda de entrada; y la L23 en Olloki solo circula hasta la rotonda de entrada.

Las incidencias también se podrán consultar en la página web del TUC, www.tuvillavesa.es, en la cuenta de X @MCP_Info y en el teléfono de Atención Ciudadana de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 948 42 32 42.