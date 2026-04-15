Nueva concentración de trabajadores de INTIA por la "igualdad salarial" del personal subrogado. - UGT

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de INTIA se han concentrado este miércoles frente a la sede de la empresa pública en Villava coincidiendo con la tercera jornada de huelga indefinida para exigir "igualdad salarial" para las personas trabajadoras subrogadas por INTIA respecto al resto de la plantilla.

"Estamos aquí porque queremos lo mismo que nuestros compañeros y compañeras. Ni más, ni menos. Somos trabajadores y trabajadoras de INTIA, igual que ellos. Formamos parte de la misma empresa. Desempeñamos nuestras funciones dentro de la misma estructura. Por eso exigimos lo que es justo, la misma tabla salarial. A igual categoría, igual salario. Así de claro. Así de sencillo", recoge un comunicado del comité de empresa.

Según han señalado, "no aceptamos ser trabajadores y trabajadoras de segunda, no lo somos y no lo vamos a ser". "Lo único que estamos reclamando es igualdad. Una igualdad real, efectiva y coherente con lo que debe ser una empresa pública. No pedimos privilegios. No pedimos ventajas. Pedimos justicia y vamos a seguir aquí, unidos, firmes y visibles, hasta que esa igualdad deje de ser una reivindicación y pase a ser una realidad", han asegurado.