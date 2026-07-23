La nueva residencia pública Urederra de Estella abrirá sus puertas en octubre tras una inversión de casi 11 millones

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, visita las nuevas instalaciones de la residencia pública Urederra en Estella. - UNAI BEROIZ-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha participado este jueves junto a un grupo de personas residentes de la actual Residencia Santo Domingo de Estella-Lizarra en una visita a las nuevas instalaciones de la residencia pública Urederra, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de octubre.

Durante los últimos meses y en distintas visitas las personas residentes han podido conocer de primera mano el edificio que se convertirá en su nuevo hogar, un centro concebido bajo un modelo de atención centrada en la persona y diseñado para ofrecer espacios más accesibles, confortables y adaptados a las necesidades actuales de las personas mayores, según ha explicado el Gobierno foral.

En esta última visita, celebrada este jueves, la consejera Maeztu ha podido compartir con un grupo de futuros residentes sus impresiones sobre el nuevo centro en las que vivirán tras el traslado y puesta en marcha de la nueva residencia prevista para el próximo mes de octubre. La visita ha permitido resolver dudas y familiarizarse con los distintos espacios del edificio, facilitando así el futuro proceso de traslado. Durante el mes de agosto y septiembre se realizará el equipamiento y la puesta a punto de las instalaciones.

Las personas residentes han recorrido tanto las zonas exteriores como los espacios interiores de la nueva residencia. En el exterior, han podido conocer los jardines y las áreas de paseo diseñadas para favorecer el bienestar y el contacto con la naturaleza. En el interior, han visitado las distintas unidades de convivencia, donde se distribuyen las cocinas y comedores de uso compartido, además de las habitaciones que ocuparán las futuras personas residentes, concebidas dentro de un modelo de atención centrada en la persona que busca reproducir un entorno lo más parecido posible a un hogar.

La nueva residencia Urederra sustituirá a la actual Residencia Santo Domingo y ha supuesto una inversión de casi 11 millones de euros, de los que 10,1 millones proceden de fondos europeos y 760.000 euros se destinan al equipamiento y mobiliario con financiación del Gobierno de Navarra. El centro contará con 65 plazas, distribuidas en cinco unidades de convivencia, con un 96% de habitaciones individuales, zonas comunes y espacios exteriores pensados para favorecer el bienestar y la autonomía de las personas residentes.

El edificio, ubicado en el antiguo albergue de Oncineda, incorpora además importantes medidas de eficiencia energética, como sistemas de aerotermia, recuperación de calor y cerca de 300 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos, con el objetivo de alcanzar un consumo energético prácticamente nulo. Asimismo, dispone de jardines, huerto urbano, invernadero, jardín sensorial y un circuito biosaludable, integrando el contacto con la naturaleza como parte del modelo de cuidados.

Durante la visita, la consejera ha destacado que la apertura de la nueva residencia Urederra "supone un salto cualitativo en la atención pública a las personas mayores, ofreciendo un entorno más hogareño, moderno y adaptado a sus necesidades, sin perder el carácter plenamente público del servicio". "Se trata de una demanda histórica de la zona de Tierra Estella que por fin el Gobierno de Navarra va poder hacer realidad y que se va a traducir en grandes mejoras en la atención de las personas mayores superando las limitaciones del antiguo edificio que ha quedado obsoleto y que ahora será sustituido por una residencia del siglo XXI con todas las comodidades y atenciones necesarias", ha señalado.

NUEVOS USOS RESIDENCIALES PARA LA RESIDENCIA SANTO DOMINGO

Paralelamente al traslado a la nueva residencia, el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo está trabajando en el futuro del edificio que actualmente alberga la Residencia Santo Domingo y que es propiedad del Gobierno de Navarra para adaptarlo a nuevos usos.

En este sentido, se ha encargado la redacción del proyecto para la adaptación y obtención de la licencia de actividad que permitirá destinar el antiguo Convento de Santo Domingo a nuevos servicios residenciales dependientes del Departamento que ahora prevé utilizarlo, próximamente, como Centro de Observación y Acogida de menores para un máximo de 40 plazas y que sustituirá al recientemente abierto en las antiguas instalaciones de Proyecto Hombre y que se abrió de forma temporal hasta que esté disponible y adaptado el nuevo centro de Santo Domingo.

El uso y perfil de las personas usuarias del centro de Santo Domingo se definirá en función de las necesidades sociales que vayan surgiendo o existan en cada momento, de manera que el edificio, que en un primer momento se destinará a recurso de menores, pueda dar respuesta a otras demandas asistenciales en un futuro.

El estudio pretende definir las soluciones constructivas, los acabados y el resto de parámetros técnicos necesarios para la rehabilitación del edificio desde el punto de vista normativo, técnico y presupuestario.

No está previsto realizar grandes intervenciones en el edificio, únicamente las adaptaciones exigidas por la normativa vigente ya que el departamento apuesta por preservar al máximo las soluciones arquitectónicas y las volumetrías existentes, realizando la mínima intervención posible.

Además del uso residencial, el Gobierno de Navarra contempla que, en una fase posterior, el inmueble pudiera albergar además otros usos.