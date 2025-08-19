Nueve centros tecnológicos y de investigación de Navarra recibirán 8 millones para actividades de capacitación

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Nueve centros tecnológicos y de investigación de la Comunidad foral que forman parte del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) recibirán 8 millones de euros para mejorar su capacitación a través de la convocatoria 'Evoluciona', cuyo objetivo es impulsar la excelencia de estas entidades.

Tras la resolución, los centros beneficiarios de esta línea de apoyo han sido la Fundación para la Investigación Médica Aplicada, entidad titular del Cima Universidad de Navarra, con 2,85 millones de euros; el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), con 1,64 millones; la Fundación Miguel Servet-Navarrabiomed, con 835.000 euros; el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA), con 663.000 euros; la Fundación I+D Automoción y Mecatrónica (NAITEC), con 611.000 euros; la Asociación de la Industria Navarra (AIN), con 606.000 euros; el Instituto de Agrobiotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con 341.000 euros; Lurederra, Fundación para el Desarrollo Tecnológico y Social, con 332.000 euros; y el Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras Agroalimentarias (Intia), con 176.000 euros.

Estas ayudas están dirigidas a mejorar sus indicadores en las áreas de excelencia, transferencia y talento a través de diversas actividades como la mejora de la capacitación en tecnologías clave; la detección de nuevos avances científicos o tendencias en las áreas de conocimiento; la participación en proyectos de I+D nacionales y europeos; la participación en foros, plataformas tecnológicas y asociaciones o la contratación de nuevo personal investigador así como la mejora de la formación de su equipo actual, entre otras, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Asimismo, entre los gastos subvencionables se encuentran otros de carácter fijo como los gastos de personal investigador, técnico y personal auxiliar; la amortización de equipos, patentes y modelos de utilidad; la adquisición de equipamiento destinado a la investigación o la suscripción y renovación de licencias de software, entre otras; siempre que todos estos aspectos estén relacionados directamente con las actividades incluidas en el plan de actuación.

Con un periodo de ejecución de dos años (2025-2026), los centros tecnológicos y de investigación cuentan así con un marco temporal suficiente para implementar las medidas necesarias para fortalecer su posición dentro del ecosistema de innovación navarro, así como su mejorar capacidad de investigación.

La convocatoria 'Evoluciona' nace tras la fusión de dos anteriores ayudas, EvolTECH, creada en 2021, y EVOLTIN, de 2024, una integración con la que se mantiene el apoyo del Gobierno de Navarra a estos centros para consolidar sus capacidades y mejorar sus indicadores de excelencia, así como para fomentar la atracción y desarrollo de talento y la transferencia de conocimiento desde los centros formativos al tejido empresarial.

Esta nueva convocatoria, además, se enmarca como una de las prioridades del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Navarra 2021-2025, que incluye un esquema de financiación fijo-variable orientado a resultados. Dicho modelo se basa en el consenso con los agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) y está vinculado al cumplimiento de indicadores adaptados a la situación de partida de cada entidad beneficiaria.