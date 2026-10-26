El nuevo contrato para la gestión del Café Vienés del parque de la Taconera cubrirá hasta el 31 de diciembre de 2036

Imagen del Café Vienés - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la licitación del contrato para la gestión y explotación como bar del local municipal Café Vienés, ubicado en el Parque de la Taconera.

Este local se gestiona como una concesión administrativa, que lleva adjunta la utilización del espacio adyacente como terraza. El anuncio se publicará en el Portal de Contratación de Navarra, donde se abrirá un plazo de 25 días naturales para que los interesados puedan formular proposiciones.

La actual adjudicataria del local, desde el año 2015, termina su concesión el 31 de diciembre de 2026, tras el plazo previsto de diez años, más una ampliación como compensación por las limitaciones y prohibiciones impuestas por el Covid 19.

El nuevo contrato se suscribirá hasta el 31 de diciembre de 2036, y se adjudicará por procedimiento abierto al licitador que presente la proposición más ventajosa.

Los criterios de adjudicación contemplan hasta 70 puntos por el canon anual que recibe el Ayuntamiento y que debe ser, como mínimo, de 5.000 euros.

Este canon se reducirá con el importe de las obras que la adjudicataria debe realizar, entre otras, el barnizado completo de suelos y madera; la reparación de baldosas, de la puerta de entrada, de baldas y de desconchones del suelo, de paredes y techado de escayola y del lavabo; instalación de puerta de acceso a oficio o la reparación instalación de detección automática de incendios.

Los criterios sociales pueden sumar hasta 10 puntos, por contratar con centros Especiales de Empleo o Centros de Inserción Socio Laboral para las labores de mantenimiento y/o limpieza de las instalaciones. Otro criterio es la ampliación del periodo de apertura obligatorio, que puede sumar hasta 14 puntos por ampliar 6 meses.

Por último, los criterios medioambientales suman hasta 6 puntos, por utilizar productos y envases ecológicos, bolsas biodegradables o fabricadas en polietileno reciclado, y por el suministro y mantenimiento de bacteriostáticos en los aseos.

Cada licitador presentará una única oferta, en el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona (C/ Mayor, nº 2 - Palacio del Condestable); en sus registros auxiliares (C/ Descalzos, nº 72; C/ Monasterio de Irache, nº 2, planta baja; C/ Eslava, nº 1, planta baja; Avda. del Ejército 2, 5º) o en cualquiera de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pueden participar en la licitación las personas naturales o jurídicas que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren en causa de exclusión o prohibición para contratar del artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Las licitadoras deben tener una finalidad u objeto de negocio directamente relacionados con la hostelería y estar en condiciones de disponer de una organización con elementos materiales y personales suficientes para la adecuada realización de las actividades propias de la concesión. No pueden tener deudas con el Ayuntamiento de Pamplona en periodo ejecutivo.

El Café Vienés, ubicado junto a la calle Bosquecillo, se construyó en 1988, tras un concurso convocado por el Ayuntamiento de Pamplona para diseñar un bar singular en los jardines de la Taconera.

Abrió sus puertas a finales de ese mismo año, con un diseño inspirado en los tradicionales cafés centroeuropeos: estructura de madera con grandes ventanales, cubierta de laja de pizarra y suelo de tarima en la zona de clientes.