El nuevo decreto foral de Habitabilidad busca garantizar "condiciones mínimas dignas y adecuadas" en todas las viviendas

Archivo - Imagen de un bloque de viviendas - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El nuevo decreto foral de Habitabilidad, que estará disponible del 2 al 30 de abril en el Portal Abierto de Gobierno de Navarra para recibir aportaciones ciudadanas, "garantizará que todas las viviendas tengan unas condiciones mínimas dignas y adecuadas para el desarrollo vital de las personas".

Según ha indicado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno de este miércoles, este texto "actualizará al todavía vigente, que cuenta con más de 20 años de antigüedad, con el objetivo de garantizar que todas las viviendas tengan unas condiciones mínimas dignas y adecuadas para el desarrollo vital de las personas".

"Este era un texto sobre el que era imperativo actuar, porque había un consenso generalizado en el sector sobre la necesidad de actualizarlo", ha destacado la vicepresidenta Alfaro, quien ha señalado que durante 2025 se llevó a cabo un "largo proceso de participación", en el que se recibieron un total de 405 aportaciones que ya han sido recogidas.

La Dirección General de Vivienda celebró el año pasado cinco jornadas en las que participaron activamente 40 personas de 28 entidades diferentes, entre las que se encuentran el Gobierno de Navarra, las Oficinas de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE), entidades locales, colegios oficiales, sector profesional, entidades sociales y asociaciones de promotores y agentes de la propiedad.

Así, tras un proceso participativo que Alfaro ha calificado como "amplio, transversal y dinámico", el nuevo texto, todavía abierto a propuestas, "garantizará que todas las viviendas de Navarra tengan unas condiciones mínimas dignas y adecuadas para el desarrollo vital de las personas, garantizando su seguridad, salubridad, eficiencia energética y, sobre todo, evitará situaciones de infravivienda en toda vivienda que se construya o rehabilite en Navarra".

Otro de los objetivos fundamentales, ha apuntado, es "no solo garantizar la calidad de las viviendas en Navarra, sino facilitar la incorporación de viviendas al parque residencial actual, eliminando obstáculos innecesarios que impedían la regeneración urbana o la transformación de espacios existentes en vivienda".

En este sentido, se ha referido a la creación de nuevas viviendas en ciertos espacios, como en las intervenciones que se pueden realizar en centros históricos o entornos rurales.

UN TEXTO COMPUESTO POR 48 ARTÍCULOS

Respecto al contenido del nuevo decreto foral, la vicepresidenta Alfaro ha explicado que consta de un total de 48 artículos en los que "se contemplan todos los aspectos relacionados con la habitabilidad, adaptados a las nuevas normativas y las realidades sociales", tal como, por ejemplo, la eficiencia energética exigible en una vivienda.

"En el 2004, cuando se elaboró el anterior Decreto Foral de Habitabilidad, esto no era un factor importante, y sin embargo ahora está siempre sobre la mesa como garante de una mejor calidad de la edificación, como un medio más para proteger nuestro planeta y también como una forma más de intentar erradicar situaciones de pobreza energética", ha subrayado.

En concreto, Alfaro ha remarcado que el texto de 2004 ha quedado "obsoleto, en su aspecto técnico". Era, ha continuado, "excesivamente estricto en determinados puntos e incluso planteaba ciertas dificultades técnicas de aplicación en algunas otras ocasiones".

Otras cuestiones "novedosas" que recoge el nuevo texto son las relativas a la ventilación de las viviendas, las viviendas en rehabilitación o los tendederos.

Desde el 2 de abril la ciudadanía puede realizar las aportaciones que considere a la nueva norma, que también regula los procedimientos de inspección y control de la construcción, reforma, rehabilitación y utilización de las viviendas, hasta el próximo 30 de abril.

Una vez finalizada esta fase, comenzará la tercera y última fase de información de los resultados.