Nuevo periodo de matrícula del curso 25/26 para la enseñanza de euskera a personas adultas en Zubiarte

PAMPLONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha hecho público un nuevo periodo de matrícula del curso 25/26 para la enseñanza de euskera a personas adultas en el euskaltegi Zubiarte de Huarte. Este nuevo plazo de matrícula estará abierto del 16 al 25 de enero.

El euskaltegi público imparte todos los niveles: A1, A2, B1, B2 y C1. Cuenta con grupos específicos para la preparación del título EGA y examen de C1.

Según ha explicado el Gobierno foral en una nota, la oferta de plazas es limitada, ya que el objetivo de esta convocatoria es completar las bajas que se han producido en los grupos. También se ofertan dos nuevos grupos en el nivel A1-Iniciación en horario de mañana y de tarde.

Se ofrecen distintos cursos presenciales en horarios de mañana, tarde y noche. Existe la posibilidad de estudiar dependiendo de los turnos laborales. Cuenta con grupo de conversación en los niveles B2 y C1. Se ofrecen también cursos externos.

Además de los cursos presenciales, el euskaltegi cuenta con grupos en modalidad online. La modalidad de autoaprendizaje incluye una sesión para trabajar la destreza oral, la cual se realiza de manera presencial.

Los profesores no universitarios podrán realizar estos cursos fuera de su horario lectivo y gratis al estar incluidos en el Plan de Formación del Profesorado del Departamento de Educación de Navarra.

Puede consultarse la oferta en la web del euskaltegi. La matrícula se realizará online. Si se desea realizar de manera presencial es necesario llamar al teléfono 848 431010 o escribir al correo electrónico euszubia@educacion.navarra.es.