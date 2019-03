Nuin se despide del Parlamento de Navarra después de 20 años con "mucha normalidad" y "muy satisfecho"

Publicado 28/03/2019 13:52:47 CET

PAMPLONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin se despide este jueves de la Cámara foral, que hoy celebra su último pleno, después de cinco legislaturas y 20 años y lo hace con "mucha normalidad", con "naturalidad" y "muy satisfecho". Deja a un lado la nostalgia, "será el carácter de cada uno".

Nuin dejará ahora la primera línea política desde las filas del Parlamento después de tres legislaturas primero como parlamentario de Izquierda Unida y después otras dos con Izquierda-Ezkerra tras cuatro años -entre 2007 y 2011- ausente de la Cámara. "Me voy del Parlamento pero no voy a desconectar de mi organización ni de mis compañeros y compañeras", ha comentado.

En una entrevista con Europa Press, el parlamentario ha puesto en valor un "trabajo intenso, importante". "Ha sido un trabajo muy conectado con la calle porque así trabajamos en IU e I-E y por lo tanto satisfecho", ha dicho, para indicar que "hemos conseguido objetivos importantes, hemos puesto en marcha, con nuestra contribución, un proceso de cambio político en Navarra, un cambio social, plural, con una prioridad social muy clara".

José Miguel Nuin ha señalado que da "un paso atrás" de la primera línea política pero que continuará en la política, en Izquierda Unida de Navarra. "Voy a seguir echando una mano a Izquierda-Ezkerra en todo lo que haga falta y para lo que haga falta; no desaparezco ni de Navarra ni de la política navarra", ha comentado.

Ha explicado que da este "paso atrás" porque "son procesos normales". "La renovación hace falta pero también la experiencia, son fundamentales las dos cosas; hacen falta compañeros y compañeras con un rodaje en el ámbito institucional y también la lógica renovación", ha comentado, para precisar que "los ciclos empiezan y acaban y en mi caso esta primera línea de responsabilidad en el Parlamento termina ya, entendiendo que otros compañeros con experiencia continúen porque es necesario".

EN EL PARLAMENTO

Nuin ha hablado de la institución del Parlamento, "donde se trabaja mucho, cada vez más abierta, más conectada con la sociedad navarra, con la calle". "No creo que sea una institución cerrada y estanca a la sociedad, sino abierta a ella", ha afirmado.

Ha recordado que en sus primeros años en el Legislativo "tocó hacer un trabajo, desde de la izquierda, de oposición a lo que han sido los gobiernos de UPN, un trabajo intenso, exigente, importante que consistió en ir poniendo los cimientos, junto a los movimientos sociales, para que un cambio político fuese posible en Navarra, lo que se consiguió en 2015".

El parlamentario ha valorado así "como positivo este cambio, con una orientación social clara, hacia el reconocimiento de la pluralidad de Navarra". "Ahora el reto es que continúe en el futuro", ha señalado.

Un Parlamento, el que ha vivido Nuin desde 1995, que ha cambiado a lo largo del tiempo, tanto en su sede como en su forma de trabajar ya que "se profesionalizó", "lo que nos parece bien y es absolutamente necesario". Ha destacado que es una Cámara "que mide y controla muy bien los recursos, austera y con dignidad hace su trabajo". "Ha ido adecuándose, modernizándose, abriéndose a la sociedad y su función y sentido es el mismo, representar democráticamente a la sociedad", ha apuntado.

Ahora el representante de I-E dejará la sede del Parlamento en Navas de Tolosa para trabajar desde Izquierda Unida, "en política" y en el futuro, ha expuesto, "ya veremos si hay o no hay momentos en los que me deba implicar con más intensidad en la política navarra". "No cierro ninguna puerta a futuro; en este momento sí doy un paso atrás en lo que es el Parlamento y si en el futuro es necesario que vuelva a retomar un compromiso con más intensidad lo valoraré con los compañeros y compañeras de IU y de I-E y se decidirá", ha comentado.

Según ha continuado, "lo que sí era necesario en este momento era dar un paso, un relevo en lo que es la primera línea del Parlamento, con normalidad y con confianza en que los compañeros y compañeras que estarán en el Parlamento por I-E lo van a hacer muy bien".

LO MEJOR Y EN EL TINTERO

José Miguel Nuin ha puesto en valor que durante estos 20 años en el Legislativo "lo he tratado de hacer lo mejor posible, desde el compromiso y desde el trabajo, desde la conexión y comunicación permanente con mi organización y con la base social que nos apoya". "No somos más que representantes de una ciudadanía que nos ha otorgado una confianza política y para llevar adelante unas propuestas con las que nos hemos comprometido", ha señalado.

"Todo lo que he tratado de hacer aquí se resume, aunque parezca elemental, en tratar de ser coherente y honesto con ese compromiso que se tiene con la gente, con el programa y con la organización con la que estás y hacerlo de la mejor manera posible", ha incidido, para destacar que "creo que hemos hecho muchas cosas bien y también se habrán cometido errores".

Sobre lo que se le ha quedado en el tintero, Nuin ha dicho que "hay mucho por conseguir". "Para I-E, que quiere cambios sociales en una dirección de justicia social e igualdad, el camino por recorrer es enorme", ha comentado, para abogar, por ello, por "seguir trabajando".

ELECCIONES 26M

José Miguel Nuin se ha mostrado "optimista" de cara a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. "Nosotros somos una izquierda en Navarra que ha sido valiente, en 2015 había que dar un paso adelante para que el cambio frente a un cuarto de siglo de gobiernos de UPN fuese posible", ha dicho, para indicar que "otras izquierdas no dieron ese paso cuando pudieron hacerlo".

Tras señalar que la decisión de buscar el cambio "fue acertada", el parlamentario ha manifestado que Izquierda-Ezkerra tiene "buenos equipos, más experiencia que nunca y eso lo va a recompensar la ciudadanía navarra y los votantes de izquierdas en Navarra". "Yo creo que se van a mejorar los resultados de 2015", ha aseverado.