Las obras de Casa Soto se centran estos meses en la estructura principal y en la propuesta de espacios anexos

Imagen de la visita a las obras de Casa Soto - CRISTINA NUNEZ BAQUEDANO-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación de Casa Soto - Etxezuria en el parque de Aranzadi para su conversión en centro de educación ambiental y estudio sobre la agricultura ecológica afrontan ya su cuarto mes, y se centran en trabajos de estructura en el edificio principal y construcción de los nuevos anexos.

Las obras comenzaron el pasado 18 de noviembre y se desarrollarán durante un año, hasta mediados de noviembre de este 2026. La inversión asciende a 643.782,72 euros.

La Gerencia y la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona han visitado este miércoles unas obras que buscan recuperar la tradición de un espacio hortícola, aportando un componente socioeducativo, ya que el edificio y las huertas adyacentes se utilizarán para el desarrollo de actividades y programas complementarios y relacionados con el uso agrícola que fomenten a su vez el ocio y la participación ciudadana (proyectos de educación ambiental, proyectos de estudio y experimentación, prototipos alternativos de producción*).

El edificio tiene una superficie construida de 445,50 m2, dividida en planta baja más dos alturas, de los que 314 m2 son superficie útil.

El proyecto de rehabilitación se plantea con "criterios de mínima intervención y respeto al edificio existente" y apuesta por "poner en valor sus aspectos más característicos, como la estructura, tipo de hueco y revestimientos exteriores".

Esos criterios "están condicionando la intervención", de manera que se han tomado decisiones funcionales basadas en las preexistencias como la ubicación de escaleras o huecos, así como elementos anexos. Se busca "respetar al máximo la realidad construida y los derribos realizados son los mínimos para el cambio del uso demandado".

Las obras las está ejecutando la empresa Erki Construcción Sostenible SL, siguiendo el proyecto diseñado por el estudio Voilà!, formado por Jokine Crespo, Laura Hernández y Nacho Cordero.

En estos momentos, se trabaja en la estructura principal del edificio, con la sustitución de los pilares de la planta baja y la sustitución de las vigas de madera en los forjados de la primera planta, y también en la cubierta con diferentes labores al respecto de las vigas, entablados, correas y con la aplicación de un tratamiento antixilófago contra termitas u otros insectos.

Se van a acometer, asimismo, trabajos de trazado de la red horizontal de saneamiento y abastecimiento y de terminación de las acometidas.

En el exterior del edificio, se han derribado por completo los espacios anexos que había y se está trabajando en la cimentación y levantamiento de muros de los nuevos anexos, que tendrán funciones de vestuarios y aseos.

DISEÑO Y UTILIDADES DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DE LOS ESPACIOS ANEXOS

En la planta baja de edificio principal se situarán los espacios polivalentes relacionados con la función agrícola del parque del meandro de Aranzadi. Esos espacios son la zona de recepción de visitantes, los aseos públicos, la zona de talleres o la sala de eventos y conferencias.

Esas zonas se establecen en planta baja para atender demandas de visitas dentro de programas de educación ambiental y de cursos sobre horticultura ecológica para componentes de la red de huertos urbanos y escolares o para personas interesadas.

Para esos espacios polivalentes se empleará tanto la superficie disponible en la planta baja del edificio principal como los anexos construidos.

El pequeño nuevo volumen se ubicará en la plataforma existente donde antes estaba el antiguo gallinero. Este módulo prefabricado contendrá vestuarios y aseos para quienes trabajen las huertas. En este nivel se localizará también un acceso independiente al núcleo de escaleras que da acceso a la residencia de estudiantes ubicada en planta primera y segunda.

La primera y la segunda planta del edificio principal se proyectan como apartamentos de residencia conjunta de estudiantes, los cuales podrían realizar prácticas dentro de programas de estudio y /o capacitación para la agricultura en ecológica.

En la primera planta, se ubicarán los dormitorios, un baño completo adaptado y un baño adicional. En la segunda, se situarán las estancias de día de la vivienda destinada a estudiantes en prácticas, es decir, zonas comunes como cocina, comedor, sala de estar y estudio, además de un baño adaptado.