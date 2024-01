Ocho conciertos y dos conferencias conforman una nueva edición de 'Urtarrijazz', que comienza este viernes en Pamplona

Todas las actividades se desarrollan en Civivox San Jorge y tienen entrada libre, previa inscripción, excepto un concierto teatralizado



PAMPLONA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ocho conciertos y dos conferencias conforman una nueva edición 'Urtarrijazz', el ciclo de jazz local que organiza el Ayuntamiento de Pamplona, a través de la red Civivox, y que comienza este viernes en Civivox San Jorge.

A lo largo del mes de enero se han programado una decena de actividades. En concreto, ocho conciertos y dos conferencias que "pulsarán el momento actual del jazz en Navarra, además de ahondar en figuras referentes de este estilo musical" como Duke Ellington o Henry Mancini.

Todas las actividades tendrán lugar a las 19.30 horas, con entrada libre, previa inscripción en el 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es, excepto un concierto teatralizado para público familiar.

Este viernes abre el ciclo Silent Trío, con un homenaje al contrabajista de jazz Charlie Haden, "cuya personal forma lírica de interpretar, su sonido único y su particular sentido del ritmo lo convirtieron en uno de los músicos más respetados de finales del siglo XX y comienzos del XXI".

Silent Trío nace en el año 2016 en los pasillos del Conservatorio Superior de Música de Navarra del cual sus integrantes son profesores de sus respectivos instrumentos. Ese mismo año grabaron el disco 'Charlie Haden Songbook', elegido entre los diez mejores discos del año por revistas especializadas.

Jean-Marie Ecay Trío actuará el sábado. Guitarrrista de origen vascofrancés, empezó su trayectoria profesional en España a principios de los 80 (Itoiz, Orquesta Mondragón...). En su formación de trío, toca tanto composiciones propias como algunos estándares de jazz. Se trata de un jazz "abierto, ecléctico, comprometido y popular, que abarca varias de las influencias estilísticas de jean-Marie: bepop, blues, jazz moderno, pop, etc".

La única propuesta con entrada de pago será el concierto teatralizado que Jazzbana Ensemble propone para toda la familia el sábado en doble sesión, a las 12.30 horas en castellano y a las 18.30 horas en euskera. En '¡Buen viaje abuela Braulia!, Sarah lee el diario de su abuela Braulia, una baterista que viajó a los Estados Unidos.

Cuenta las anécdotas que vivió, recreando momentos reales de la historia de la música y representándola con la banda "de manera didáctica y divertida". Las entradas se venden a un precio de 3 euros, con inscripción previa en el 010, la red Civivox o www.pamplonaescultura.es.

NUEVAS PROPUESTAS NAVARRAS

El viernes 19 de enero será el turno de Ache Pa Ti y la presentación de su segundo álbum 'Bilakatzen'. Ache Pa Ti se formó hace 20 años al juntarse cinco amigos de distintas formaciones musicales, a los que unía su afición por el jazz latino y la música de raíz afrocubana, y que de alguna manera estaban también ligados a la cultura tradicional y al folklore vasco-navarro.

'Bilakatzen' investiga nuevos sonidos y estilos musicales como el pop, el jazz y las world Music, además de trabajar con arreglos diferentes e incorporar otros instrumentos.

Completará el fin de semana, el sábado 20, la pianista y compositora navarra Kontxi Lorente, que presentará una síntesis de sus últimos trabajos en formato de trío. Kontxi Lorente apuesta por "un jazz personal con la interpretación de temas estándar, arreglados por ella misma, y de temas propios con su fecunda creatividad y brillante pianismo".

HOMENAJES A PAQUITO D'RIVERA Y HENRY MANCINI

Isla Trío actúa el viernes 26 de enero con "un proyecto de música improvisada, composición collage y jazz a la deriva". El trío "utiliza la improvisación como una forma natural de interpretar su bagaje y su hacer musical, desde lenguajes musicales contemporáneos, la improvisación libre y la herencia compositiva del avant-garde o del free jazz".

Al día siguiente, el sábado 27 de enero, Jazz Classic Ensemble homenajeará a Paquito D'Rivera, una de las figuras latinas del jazz, que estuvo tocando en Pamplona en los Sanfermines de 2019. Jazzclassic Ensemble se dedica, desde hace más de veinte años, a difundir un repertorio "tan cautivador como exigente, en esta ocasión, dedicado al músico cubano, clarinetista y saxofonista, apasionado tanto del jazz como de la música clásica".

El ciclo finalizará con el mes, el miércoles 31 de enero, con una charla concierto en homenaje al centenario del nacimiento del compositor Henry Mancini. Armónica Le Whisky propone una sesión en torno a su vida y obra, con la interpretación en vivo de una selección de sus temas más importantes, haciendo un repaso de toda su carrera y de la diversidad de géneros. Mancini "se convirtió en una leyenda de la música cinematográfica y del jazz" con composiciones como 'Moon river', 'The day of wine and roses', 'Two for the road', 'Peter Gunn' o 'Pink Panther'.

CONFERENCIAS SOBRE JAZZ

A esa charla concierto se suman dos conferencias del experto en jazz Pachi Tapiz. El martes 16 se centrará en la figura de Duke Ellington y las grandes voces del jazz. La carrera de Duke Ellington (1899-1974) fue la del director de orquesta "más importante en toda la historia del jazz". En su música "siempre hubo un grado de sofisticación adelantado a su tiempo". La charla plantea un recorrido por "la trayectoria de este maestro del jazz, haciendo especial hincapié en esas grandes colaboraciones".

Una semana después, el 23 de enero, Pachi Tapiz hablará sobre la relación entre el jazz y el rock. En los años 60 del siglo pasado, "una serie de músicos abrieron su forma de entender e interpretar el jazz a la sensibilidad del público a algunos estilos del rock de la época".

En la charla se realizará un recorrido por algunos de los hitos del género, incluyendo músicos y grabaciones "imprescindibles, para acercarse a esta forma de entender y afrontar la creatividad musical".