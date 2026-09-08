Ocho licencias de actividad hostelera en el Casco Antiguo se han extinguido por la obligación de la doble puerta

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ocho locales con licencia de bar extinguieron su actividad en el Casco Antiguo de Pamplona desde 2017, mientras que, en ese mismo periodo, se concedieron tres nuevas licencias por actividades hosteleras, pero ninguna de ellas para bares (dos cafeterías, ambas en el paseo de Sarasate, y un restaurante). Además, otras cuatro licencias fueron reconvertidas o trasladadas (tres cafeterías y un restaurante).

Así se desprende de los datos aportados por el área de Urbanismo que toma como referencia 2017 ya que se trata de la fecha en la que entró en vigor la modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que regulaba los requisitos para la concesión de nuevas licencias de actividades hosteleras en el Casco Antiguo, consolidaba la moratoria para nuevos bares y fijaba la obligación de colocar doble puerta.

Es a raíz de la aplicación de esa obligatoriedad cuando se ha conocido la radiografía completa de la actividad hostelera en el centro histórico, según ha informado el Ayuntamiento. Las cifras indican que este barrio, al inicio del proceso de exigencia del vestíbulo estanco (2025), contaba con 130 establecimientos con este tipo de licencia que debían cumplir la normativa de la doble puerta.

Aunque esa normativa se debía aplicar desde 2017, el Ayuntamiento había aprobado una moratoria para que estos locales pudieran adaptarse fijando el horizonte en enero de 2025, fecha en la que se inició el proceso de exigencia cuyas cifras ahora se conocen. 26 de esos 130 locales ya contaban con vestíbulo estanco y a estos se suman ahora otros 24 que han presentado solicitudes para colocarlo. Además, otros 5 locales han presentado consulta urbanística para esta instalación.

Por su parte 43 locales han solicitado la exención de colocar la doble puerta acogiéndose a la posibilidad de no emitir música a partir de las 23 horas y 15 más han pedido esa exención por cuestiones técnicas. Asimismo, se han abierto 9 expedientes sancionadores que no cuentan con el vestíbulo estanco ni han respondido a las reclamaciones del Ayuntamiento. En total estas cifras suman 122 locales. La diferencia hasta los 130 referidos se corresponde, precisamente, con las ocho licencias, todas ellas de bares, que el Ayuntamiento ha caducado en este periodo.

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 89 DEL PEPRI

Gerencia de Urbanismo tratará este miércoles el pase a pleno de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo. Esa modificación tiene que ver con las disposiciones transitoria y final del artículo 89. La nueva redacción de esas disposiciones recoge el procedimiento para solicitar excepciones a la norma por parte de aquellos locales y establecimientos que ejercían actividad antes de la entrada en vigor en enero de 2017 de la modificación que ahora se cambia.

Esas actividades de hostelería existentes antes de 2017, tanto de bar como de cafetería, podrán sustituir la exigencia de la doble puerta, previa tramitación de la modificación de su licencia de actividad correspondiente por condiciones que afecten a su régimen de funcionamiento (como el horario de emisión musical o sonora distinguiendo condiciones diurnas y nocturnas), ha señalado el Consistorio.

Para poder acogerse a esta excepción, dispondrán de un plazo de tres meses para tramitar la modificación de la licencia de actividad. Se elimina también la referencia al límite de decibelios de la emisión musical en tanto no se dispusiera de vestíbulo estanco, recogida en la disposición final, ya que ahora su instalación es obligatoria o con las excepciones que establece la normativa.

Las sucesivas modificaciones del PEPRI en el Casco Viejo vienen justificadas por los problemas de convivencia denunciados por parte del vecindario. La decisión de poner coto a las licencias de hostelería trataba de "evitar que el Casco Viejo se convirtiera en un barrio temático y la obligatoriedad de la doble puerta, así como las limitaciones horarias para consumir en la calle, buscaban posibilitar el derecho al descanso de los y las vecinas de ese barrio.