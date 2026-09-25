La oferta de vivienda protegida en Navarra solo alcanza el 3% de la demanda, según Comptos

PAMPLONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comptos ha publicado un informe sobre la gestión vivienda protegida entre 2023 y 2025, que concluye que la oferta sigue siendo "muy insuficiente" respecto a la demanda. De hecho, indica, el año pasado se ofertaron 831 viviendas protegidas para una demanda inscrita en el censo de solicitantes de más de 24.000, "lo que supone responder a un 3% de las peticiones de VP".

El acceso a la vivienda, derecho reconocido por la Constitución Española en su artículo 47, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía por la dificultad de acceder a su compra o alquiler. Conscientes de la relevancia social del asunto, las instituciones de control externo del Estado han realizado un trabajo coordinado en el que cada una analiza la situación de la vivienda en su territorio, ha explicado Comptos.

La gestión de la vivienda es una competencia del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, que cuenta para gestionar dicha competencia con la sociedad pública Nasuvinsa. El objetivo de la fiscalización se concreta en analizar cuatro aspectos: la relación entre necesidad de vivienda protegida y oferta; los procedimientos aplicados para la promoción de vivienda protegida; la gestión y control de los registros de solicitantes; y los procedimientos de adjudicación.

Para favorecer la promoción de vivienda protegida, ha explicado, el Parlamento de Navarra ha aprobado diversa normativa referida a la calificación indefinida de vivienda protegida, declaración de zonas de mercado residencial tensionado y arrendamiento asequible. Sin embargo, señala Comptos, la oferta de vivienda protegida sigue siendo "significativamente insuficiente" para atender la demanda.

En este sentido, en 2023 se ofertaron 1.033 viviendas para una demanda de 17.530 según el censo de solicitantes. En 2024, la oferta fue de 650 VP para una demanda de 20.829. El año pasado, salieron al mercado 831 VP y se demandaron 24.719. En los dos últimos años, por tanto, la oferta ha cubierto el 3% de las solicitudes de VP. Entre 2023 y 2025, el Gobierno de Navarra gastó 247 millones en políticas de vivienda. Más de la mitad del gasto se destinó a subvenciones para adquisición, arrendamiento y rehabilitación de VP.

SUELO PARA MÁS DE 34.000 VP EN LA COMARCA DE PAMPLONA

Según el informe, el problema del acceso a la vivienda es especialmente grave en la Comarca de Pamplona. Señala que hay suelo para más de 34.000 viviendas, aunque solo el planeamiento de 1.370 está en fase de urbanización.

El planeamiento correspondiente a 23.700 VP está sin desarrollar y corresponde, principalmente, al PSIS (Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal) de Guenduláin, con algo más de 16.000 VP. Otras casi 5.000 VP corresponden al PSIS del Tren de Alta Velocidad, que afecta al barrio pamplonés de Etxabakoitz y a las localidades de Barañáin, Zizur Mayor y Cizur Menor. Orkoien tiene suelo residencial para construir más de 1.500 VP, Ezkabarte para casi 500, Berrioplano para 278 y Aranguren para casi 200.

Respecto al procedimiento de adjudicación de vivienda protegida, el informe señala que es público y transparente. En este sentido, se publican las promociones de viviendas y las adjudicaciones provisionales, que están sujetas a alegaciones.

El informe se refiere también a la labor de inspección, que tiene un doble objetivo: que las VP no se destinen a estancia turística y que se utilicen como domicilio habitual.

La Cámara de Comptos concluye con algunas recomendaciones para mejorar la gestión de esta materia. Entre otras, impulsar la aprobación y desarrollo del planeamiento para disponer de suelo que permita la construcción de vivienda protegida. También recomienda que se revise periódicamente el censo de solicitantes, eliminando las inscripciones caducadas.